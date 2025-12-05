Semmire nem emlékszik horrorsérüléséből az NB I-es focista

Borzalmas sérülése után mentő vitte el a Nyíregyháza-Debrecen NB I-es meccsről Szűcs Tamást, a Debrecen labdarúgóját. A vendégek játékosát az első félidőben Bojan Szankovics fejelte le egy párharcban. A hajdúságiak kiváló szervező középpályása semmire nem emlékszik az esetből, mely után hordágyon vitték le a pályáról. Nem sokkal később, a fejsérülést szenvedő Szankovicsot is le kellett cserélni.

Szűcs Tamást hordágyon vitték le a pályáról Fotó: szon.hu

Szűcsöt kórházba szállították, itt találkozott is újra ellenfelével.

A nyíregyházi kórházban, ahová a bosnyák futballista is bekerült, a CT-vizsgálatom után elnézést kért. Ezzel az ügyet lezártnak tekintem, és készülök arra, hogy a jövő héten ismét edzésbe állhatok

- újságolta az U21-es válogatott játékos, akinek szédülése, hányingere már a múlté, nincsenek egyensúlyzavarai sem. E héten vár még rá neurológiai vizsgálat, elvégre jobb félni, mint megijedni.

Szűcs Tamás készül a visszatérésre

A Debrecen 3-0-ra nyert végül Nyíregyházán, a hétvégén pedig a Puskás Akadémiát fogadja. Szűcs egyelőre nem léphet pályára.

Szerencsésen jöttem ki ebből a sérülésből, melyet némileg súlyosbított egy kisebb koponyazúzódás is. Szombat délután szurkolok majd társaimért, amikor a Loki a Puskás Akadémiát fogadja a 16. fordulóban. Nem ígérkezik egyszerű kilencven percnek, hiszen a felcsútiak kezdenek visszatalálni régi eredményes útjukra

- tette hozzá Szűcs, aki elkezdheti lassan az edzéseket.

A Nyíregyháza-Debrecen meccs összefoglalója

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!