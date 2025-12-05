Semmire nem emlékszik horrorsérüléséből az NB I-es focista

Borzalmas sérülése után mentő vitte el a Nyíregyháza-Debrecen NB I-es meccsről Szűcs Tamást, a Debrecen labdarúgóját. A vendégek játékosát az első félidőben Bojan Szankovics fejelte le egy párharcban. A hajdúságiak kiváló szervező középpályása semmire nem emlékszik az esetből, mely után hordágyon vitték le a pályáról. Nem sokkal később, a fejsérülést szenvedő Szankovicsot is le kellett cserélni.
Szűcsöt kórházba szállították, itt találkozott is újra ellenfelével.
A nyíregyházi kórházban, ahová a bosnyák futballista is bekerült, a CT-vizsgálatom után elnézést kért. Ezzel az ügyet lezártnak tekintem, és készülök arra, hogy a jövő héten ismét edzésbe állhatok
- újságolta az U21-es válogatott játékos, akinek szédülése, hányingere már a múlté, nincsenek egyensúlyzavarai sem. E héten vár még rá neurológiai vizsgálat, elvégre jobb félni, mint megijedni.
A Debrecen 3-0-ra nyert végül Nyíregyházán, a hétvégén pedig a Puskás Akadémiát fogadja. Szűcs egyelőre nem léphet pályára.
Szerencsésen jöttem ki ebből a sérülésből, melyet némileg súlyosbított egy kisebb koponyazúzódás is. Szombat délután szurkolok majd társaimért, amikor a Loki a Puskás Akadémiát fogadja a 16. fordulóban. Nem ígérkezik egyszerű kilencven percnek, hiszen a felcsútiak kezdenek visszatalálni régi eredményes útjukra
- tette hozzá Szűcs, aki elkezdheti lassan az edzéseket.
A Nyíregyháza-Debrecen meccs összefoglalója
