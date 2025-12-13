Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Blanka szereti az egész házat feldíszíteni" - Böde Daniék már ünnepi lázban égnek

böde dani
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 15:00
karácsonyBöde-Bíró Blanka
Ünnepi lázban ég a 39 éves paksi futballista és családja. Böde Dániel és felesége, Böde-Bíró Blanka már javában hangolódnak a karácsonyra.

Boldog, meghitt hangulatban készül az ünnepekre Böde Dániel és felesége, Böde-Bíró Blanka. A Paksi FC rutinos támadója a napokban újonnan indított TikTok-csatornáján osztott meg egy videót, amelyben elárulta: gyermekei már megírták a kívánságlistájukat, Blanka pedig nagy lelkesedéssel öltözteti ünnepi díszbe az egész házat.

Ünnepi hangulat uralkodik a Böde családban
Ünnepi hangulat uralkodik a Böde családban Fotó: Makovics Kornel

"Már készülünk a karácsonyra, a gyerekek már megírták a levelet a Jézuskának"

- mondta Böde, aki azt is elárulta, szeretné, ha a karácsony varázsa minél tovább megmaradna a gyerekek szívében.

"A gyerekek minél tovább maradjanak gyerekek és élvezzék ezt az időszakot." 

 

Böde Daniék már beszerezték az ajándékokat 

"Próbáljuk hamar beszerezni az ajándékokat, a favásárlás pedig az utolsó hétre marad. Blanka nagyon szereti az étkezőasztalt és az egész házat feldíszíteni, hogy már ünnepi hangulatban legyünk"

- zárta gondolatait Böde. 

@bodedj13 Nálunk így folynak az előkészületek… ti hogyan készültök a karácsonyra? 🎄 #bodedani #karácsony #magyar ♬ eredeti hang - Böde Dániel

Böde Dániel bulira készül Pakson

A csatár egy másik videóban elmondta, karácsonyig három meccsük van, addig nem lehet szó buliról. December 20. után azonban jöhet a koccintás, meg is kérte csapattársát, a jelenleg sérült Ádám Martint, hogy a frissen piacra dobott söréből hozzon egy-két tálcát az évzáróra. Addig viszont gőzerővel koncentrálnak a magyar bajnokságra, vasárnap (12:15, Tv: M4 Sport) Kazincbarcika-Paks összecsapást rendeznek a Fizz Liga 17. fordulójában.

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu