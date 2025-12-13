"Blanka szereti az egész házat feldíszíteni" - Böde Daniék már ünnepi lázban égnek

Boldog, meghitt hangulatban készül az ünnepekre Böde Dániel és felesége, Böde-Bíró Blanka. A Paksi FC rutinos támadója a napokban újonnan indított TikTok-csatornáján osztott meg egy videót, amelyben elárulta: gyermekei már megírták a kívánságlistájukat, Blanka pedig nagy lelkesedéssel öltözteti ünnepi díszbe az egész házat.

Ünnepi hangulat uralkodik a Böde családban Fotó: Makovics Kornel

"Már készülünk a karácsonyra, a gyerekek már megírták a levelet a Jézuskának"

- mondta Böde, aki azt is elárulta, szeretné, ha a karácsony varázsa minél tovább megmaradna a gyerekek szívében.

"A gyerekek minél tovább maradjanak gyerekek és élvezzék ezt az időszakot."

Böde Daniék már beszerezték az ajándékokat

"Próbáljuk hamar beszerezni az ajándékokat, a favásárlás pedig az utolsó hétre marad. Blanka nagyon szereti az étkezőasztalt és az egész házat feldíszíteni, hogy már ünnepi hangulatban legyünk"

- zárta gondolatait Böde.

Böde Dániel bulira készül Pakson

A csatár egy másik videóban elmondta, karácsonyig három meccsük van, addig nem lehet szó buliról. December 20. után azonban jöhet a koccintás, meg is kérte csapattársát, a jelenleg sérült Ádám Martint, hogy a frissen piacra dobott söréből hozzon egy-két tálcát az évzáróra. Addig viszont gőzerővel koncentrálnak a magyar bajnokságra, vasárnap (12:15, Tv: M4 Sport) Kazincbarcika-Paks összecsapást rendeznek a Fizz Liga 17. fordulójában.