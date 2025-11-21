„Robbie Keane többet nem fog mulatni" - a Fradi edzőjének üzent a magyar válogatott excsatára

Vincze István először abban reménykedett, hogy magyar-szlovák "rájátszás" jön soron a világbajnoki pótselejtezőn, de mivel ez Troy Parrotték ezt meghiúsították, reménykedett, hátha Szlovákia játszhat pótselejtezőt a szigetországi válogatottal. Ez sem jött össze, Csehország-Írország meccs következik. Úgy véli, a csehek az esélyesebbek.

Vincze István szerint Robbie Keane nem ünnepelhet újabb ír sikert

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Vincze István most a csehekben bízik

Az a kérésem nem talált meghallgatásra, hogy szlovák-ír találkozó jelentse a folytatást, viszont az írek elvérezhetnek Csehországban. Nem szurkolok ellenük, de azt kívánom, hogy a Fradi ír edzője, Robbie Keane ezúttal ne énekelhessen hangosan a tévé előtt egy dublini kocsmában, ahol kiszurkolta honfitársai győzelmét a mieink ellen

– nyilatkozta a Borsnak Vincze István.

Ami pedig Szlovákia esélyeit illeti: a Komárno együttesénél szakmai igazgató Vincze Pilu hosszan elemezte kapusedzőjükkel, Novota Jánossal - ő a szlovák válogatott kapuvédőinek trénere is egyben - a Koszovó elleni első pótselejtező esélyeit.

Olasz kapitánnyal bizonyítanak a szlovákok

Szemre könnyű riválisnak tűnik, de nem szabad lefitymálni őket, mivel az utóbbi időben rengeteget fejlődtek, rámenős futballt játszanak. Ha Szlovákia továbbjut, akkor a török-román meccs győztesével játszik a vb-ért. Előbbiektől tartok, mert a csatárai jól cseleznek, igaz, a védői viszont átjátszhatók. Szerintem a szlovákok könnyebben elbánhatnak a románokkal

– tette hozzá a 44-szeres magyar válogatott támadó, Vincze.