Vb-pótselejtezők: Korai volt az öröm? Belehúztak a magyar válogatottat kiejtő írek

Akinek a múlt vasárnapi magyar-ír világbajnoki selejtező (2-3) után még nem fájt eléggé a szíve, azoknak: a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) zürichi központjában csütörtökön kisorsolták a 2026-os vb-pótselejtezőket. Erről maradtak le Szoboszlai Dominikék a sorozat utolsó meccsének utolsó utáni, 96. percben kapott góljával.

A korábbi svéd válogatott csatár, Martin Dahlin sorsolta ki az íreket a vb-pótselejtezőkre

Fotó: AFP

A jövő márciusi vb-pótselejezők európai minitornáinak négy győztese kap még indulási jogot a 48 csapatos tornán, amelyet június 11. és július 19. között rendeznek majd meg az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. Ehhez a 16, még versenyben lévő válogatottnak – köztük tehát a Marco Rossi vezette magyar helyett az ír csapatnak – egy-egy elődöntőt és döntőt kell(ene) megnyernie.

A FIFA-sorsolás után az európai pótselejtezők párosítása: A ág: Olaszország–Észak-Írország és Wales–Bosznia-Hervecegovina; B ág: Ukrajna–Svédország és Lengyelország–Albánia; C ág: Törökország–Románia és Szlovákia–Koszovó; D ág: Dánia–Észak-Macedónia és Csehország–Írország (Áganként a párharcok győztesei döntőznek majd a vb-részvételért.)

Vb-pótselejtezők: Csehországban kezdenek az írek, aztán jöhet Dánia?

Vagyis a mieinket drámai körülmények között kiejtett Írország ellenfelei a csehek lesznek a pótselejtezős minitorna elődöntőjében.

Ha azt idegenben megnyerik Troy Parrotték, akkor a világbajnoki szereplésért rendezett "döntőben" a dán-északmacedón párharc győztesével játszhatnak majd ki-ki mérkőzést, de már hazai pályán.

🏆 UEFA's play-off draw for the 2026 FIFA World Cup.



😬 Good luck, Northern Ireland pic.twitter.com/HRRHZJRvLE — FourFourTwo (@FourFourTwo) November 20, 2025