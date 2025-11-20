Vb-pótselejtezők: Korai volt az öröm? Belehúztak a magyar válogatottat kiejtő írek

Akinek a múlt vasárnapi magyar-ír világbajnoki selejtező (2-3) után még nem fájt eléggé a szíve, azoknak: a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) zürichi központjában csütörtökön kisorsolták a 2026-os vb-pótselejtezőket. Erről maradtak le Szoboszlai Dominikék a sorozat utolsó meccsének utolsó utáni, 96. percben kapott góljával.
A jövő márciusi vb-pótselejezők európai minitornáinak négy győztese kap még indulási jogot a 48 csapatos tornán, amelyet június 11. és július 19. között rendeznek majd meg az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. Ehhez a 16, még versenyben lévő válogatottnak – köztük tehát a Marco Rossi vezette magyar helyett az ír csapatnak – egy-egy elődöntőt és döntőt kell(ene) megnyernie.
A ág: Olaszország–Észak-Írország és Wales–Bosznia-Hervecegovina;
B ág: Ukrajna–Svédország és Lengyelország–Albánia;
C ág: Törökország–Románia és Szlovákia–Koszovó;
D ág: Dánia–Észak-Macedónia és Csehország–Írország
(Áganként a párharcok győztesei döntőznek majd a vb-részvételért.)
Vagyis a mieinket drámai körülmények között kiejtett Írország ellenfelei a csehek lesznek a pótselejtezős minitorna elődöntőjében.
Ha azt idegenben megnyerik Troy Parrotték, akkor a világbajnoki szereplésért rendezett "döntőben" a dán-északmacedón párharc győztesével játszhatnak majd ki-ki mérkőzést, de már hazai pályán.
