Ultimátot kapott, elküldhetik Liverpoolból Szoboszlai csapattársát

Tovább nőhet a védőprobléma a Liverpoolnál. Arne Slot menedzser a napokban is arról panaszkodott, legfeljebb öt egészséges embere van erre a posztra. Nem véletlen, hogy Szoboszlai Dominiknak középpályás létére a védelem jobb odalán kell játszania. Középen Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté az alapember, de az ő teljesítményük is messze van attól, amilyen a bajnoki aranyat hozó szezonban volt. Főleg a francia Konaté bizonytalan hetek óta, igaz, vele nem csak a pályán van gond. Heteken belül el kell, hogy dőljön a sorsa, különben januárban elköszönnek tőle.
Ibrahima Konaté szerződése 2026 nyarán jár le, a klub folyamatosan tárgyal vele a hosszabbításról. A megegyezésnek egyelőre nincs esélye, s ha nem tudnak egymás tenyerébe csapni, akkor nyáron ingyen kellene elengedni a labdarúgót. A Liverpool éppen ezért kikötötte: amennyiben év végéig nem tudnak megegyezni, januárban minimális összegért eladják. A kérők között a Bayern München a legaktívabb, a korábban a Lipcsében szereplő védő visszatérhet a Bundesligába.
A Pool még a nyáron megszerezte a 18 éves Giovanni Leonit, az olasz védő azonban olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy legalább egy évet ki kell hagynia. Az angol válogatott Marc Guéhit egyelőre nem tudták megvenni, januárban a Crystal Palace alapembere lehet a következő célpont. Ha Konaté megy, akkor minimum két védőt kell igazolniuk Liverpoolba.
Szoboszlai Dominik a szezonban a Liverpool legjobbja
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.