Ultimátot kapott, elküldhetik Liverpoolból Szoboszlai csapattársát

Tovább nőhet a védőprobléma a Liverpoolnál. Arne Slot menedzser a napokban is arról panaszkodott, legfeljebb öt egészséges embere van erre a posztra. Nem véletlen, hogy Szoboszlai Dominiknak középpályás létére a védelem jobb odalán kell játszania. Középen Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté az alapember, de az ő teljesítményük is messze van attól, amilyen a bajnoki aranyat hozó szezonban volt. Főleg a francia Konaté bizonytalan hetek óta, igaz, vele nem csak a pályán van gond. Heteken belül el kell, hogy dőljön a sorsa, különben januárban elköszönnek tőle.

Szoboszlai két és fél éve Konaté csapattársa / Fotó: Nikki Dyer - LFC

Ibrahima Konaté szerződése 2026 nyarán jár le, a klub folyamatosan tárgyal vele a hosszabbításról. A megegyezésnek egyelőre nincs esélye, s ha nem tudnak egymás tenyerébe csapni, akkor nyáron ingyen kellene elengedni a labdarúgót. A Liverpool éppen ezért kikötötte: amennyiben év végéig nem tudnak megegyezni, januárban minimális összegért eladják. A kérők között a Bayern München a legaktívabb, a korábban a Lipcsében szereplő védő visszatérhet a Bundesligába.

Égető probléma Szoboszlai csapatában

A Pool még a nyáron megszerezte a 18 éves Giovanni Leonit, az olasz védő azonban olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy legalább egy évet ki kell hagynia. Az angol válogatott Marc Guéhit egyelőre nem tudták megvenni, januárban a Crystal Palace alapembere lehet a következő célpont. Ha Konaté megy, akkor minimum két védőt kell igazolniuk Liverpoolba.

Szoboszlai Dominik a szezonban a Liverpool legjobbja

@borsonline Újra kilőtt Szoboszlai értéke A Liverpool magyar focistája mellett Kerkez Milos is büszke lehet #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #milliok #euro #kerkez ♬ eredeti hang – Bors - Bors