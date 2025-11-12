Szoboszlai komoly veszélybe került, eltiltás fenyegeti

Nem elég, hogy a Liverpool már nyolcpontos hátrányba került a listavezető Arsenal mögött, Arne Slot együttese újabb csapást is elszenvedhet: Szoboszlai Dominikot is nélkülöznie kell, amennyiben a magyar válogatott középpályás a következő nyolc Premier League-találkozó egyikén újabb sárga lapot gyűjt be.

Szoboszlai Dominik a Nottingham Forest ellen játszik legközelebb a Liverpool színeiben / Fotó: Michael Regan

Szoboszlainak vigyáznia kell

A hétvégén a Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában. Bár Szoboszlai a vereség ellenére is a csapat egyik legaktívabb és legjobb teljesítményt nyújtó játékosa volt, a hosszabbítás perceiben elkövetett szabálytalansága után negyedik sárga lapját is begyűjtötte idén az angol élvonalban. Ez azt jelenti, hogy már egy újabb figyelmeztetés is automatikus egymeccses eltiltást vonna maga után.

A Premier League szabályzata szerint azok a futballisták, akik az első 19 bajnoki mérkőzésükön öt sárga lapot szednek össze, egy mérkőzésre szóló eltiltással büntetendők. A büntetés ezután két mérkőzésre szóló eltiltássá súlyosbodik, ha 32 meccsen belül 10 sárga lapot kapnak, és három mérkőzésre szóló eltiltássá, ha a szezon bármely szakaszában összesen 15 sárga lapot kapnak a PL-ben.

Mivel a Liverpool jelenleg 11 lejátszott bajnokinál tart, Szoboszlainak nyolc mérkőzésen át kell fegyelmezetten játszania, hogy elkerülje az eltiltást.

Nem Szoboszlai az egyetlen

A vörösök jobbhátvédje, Conor Bradley is hasonló helyzetben van: őt szintén mindössze egyetlen sárga lap választja el a kényszerű pihenőtől – nemcsak a bajnokságban, hanem a Bajnokok Ligájában is. A Liverpool másik magyar légiósa, Kerkez Milos sem lehet túlságosan meggondolatlan, hiszen ő már három figyelmeztetésnél tart a szezonban.

Szoboszlai a válogatottban is veszélyben

A magyar klasszisnak csütörtökön Örményország ellen is vigyáznia kell, ugyanis szeptemberben, az Írország elleni összecsapás alkalmával is besárgult, ami csak a csoportmeccsek után törlődik. Ha a csapatkapitány az örmények ellen sárga lapot kap, akkor biztosan kihagyja az utolsó, írek elleni selejtezőt.