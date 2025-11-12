Szoboszlai kislánya stílusosan utazott, mindenki elől ellopta a show-t

A magyar válogatott hétfőn megérkezett Telkibe, ahol az utolsó közös felkészülést tartja, mielőtt kedden útnak indulnak Örményországba, a vb-selejtezők utolsó előtti mérkőzésére. A játékosok érkezése most is tartogatott érdekességet: Szoboszlai Dominik megjelenése ismét beszédtéma lett. A csapatkapitány letisztult, elegáns szettet viselt, amelyhez egy FiveFourFive márkájú, La Partenza Bag nevű táskát választott. A show-t azonban nem a stílusa vitte el, hanem az a pillanat, amikor kislányát játékosan a táskájába rejtve érkezett – és ezzel azonnal elrabolta a szurkolók szívét.
A magyar válogatott csapatkapitánya egy fotósorozatot osztott meg az Instagramján arról, hogyan érkezett meg Telkibe az összetartásra. A galériában helyet kapott a letisztult, divatos szettje és látványos autója ami egy Lamborghini Revuelto, de a show-t mégsem ezek vitték el. A legédesebb pillanat egyértelműen az volt, amikor Szoboszlai játékosan a táskájába ültette kislányát.
Az éles szemű követők azt is kiszúrták, hogy a fotó valószínűleg még nem az edzőközpontban készült: a háttérben látható családi képek alapján minden jel arra utal, hogy a kép még Angliában készült.
A poszt alatt záporoztak a kommentek, amelyek szinte olvadoztak a látványtól:
Egy táskányi szeretet.
- írta az egyik kommentelő.
A legcukibb kép, amit ma láttam.
- szólt hozzá egy másik rajongó.
Apa és lánya.
- mondta egy drukker.
A megható pillanatra Szoboszlai felesége, Buzsik Borka is reagált – egy piros szívvel jelezte, mennyire imádja a férjét és közös kislányukat.
Szoboszlai kislányával készült fotóját az Instagram-poszt negyedik képén láthatod.
A magyar válogatott november 13-án (18.00) Örményországban játszik, három nappal később, november 16-án (15:00) Írország ellen idehaza zárjuk a vb-selejtezőket.
