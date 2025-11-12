Testőrrel érkezett Szoboszlai Örményországba, elképesztő, mi várt rá a reptéren

A magyar labdarúgó-válogatott kedd este megérkezett Jerevánba, ahol akár a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyet is bebiztosíthatja Marco Rossi gárdája a csütörtökön 18:00-kor (tv: M4Sport) rendezett örmény-magyar mérkőzésen. Bár a nemzeti csapat gépe a késő esti órákban landolt az örmény fővárosban, ez sem tartotta vissza a lelkes helyi szurkolókat attól, hogy kilátogassanak a Zvartnotsz repülőtérre. A legtöbben természetesen a világsztárnak számító Szoboszlai Dominikot szerették volna látni.
Amint a válogatott kapitánya kilépett a tranzitból, több örmény drukker is megrohamozta, hogy közös fotót vagy autogramot kérjen tőle – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Ahogyan azt az utóbbi időben már megszokhattuk, Szoboszlait ezúttal is testőre kísérte, aki egy pillanatra sem vette le a szemét a 25 éves játékosról, és éberen figyelte a rajongók minden mozdulatát. A futballista biztonságáért felelős szakember már a 2024-es Európa-bajnokságon is feltűnt: elkísérte a Liverpool sztárját az edzésekre, sőt, még a Skócia elleni győzelem után készült csapatfotón is látható volt. A férfi kilétét egyelőre homály fedi, nevét nem hozták nyilvánosságra.
A modern futballban már szinte megszokott, hogy a legnagyobb sztárok csak kísérettel jelennek meg nyilvános helyeken. Szoboszlaihoz hasonlóan Lionel Messi és Mohamed Szalah is rendszerint személyi testőr társaságában hagyja el otthonát, de korábban Dzsudzsák Balázs mellé is külön biztonsági embert rendelt az orosz Anzsi Mahacskala. A fokozott óvatosság nem véletlen: a futballisták egyre nagyobb nyilvánossága és népszerűsége miatt sosem lehet tudni, mikor bukkan fel egy túlbuzgó rajongó vagy épp egy rosszindulatú személy.
