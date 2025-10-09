Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Szoboszlai Dominik pocsék hírt kapott az örmények elleni meccs előtt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 17:10
Kellemetlen emlékei vannak a játékvezetővel kapcsolatban a válogatott csapatkapitányának. Szoboszlai Dominik jól ismeri a magyar-örmény meccs bíróját.

Az angol Chris Kavanagh vezeti a szombati magyar-örmény meccset. Az angol bíró egyik válogatottnak sem vezetett még, de Szoboszlai Dominik klubmeccsein csak a mostani idényben háromszor fújta a sípot. A magyar kapitánynak rossz emlékei vannak vele kapcsolatban - írja a Magyar Nemzet

Angol bíró lesz a magyar-örmény meccsen
Angol bíró lesz a magyar-örmény meccsen Fotó: Marc Atkins

Az angol bíró a mostani idényben már háromszor vezette a Liverpool meccseit, ebből az egyik Szoboszlainak különleges emlék. A harmadik fordulóban az Arsenal elleni rangadót Kavanagh vezette, ő fújta be Curtis Jones ellen a szabadrúgást a második félidőben, amiből Szoboszlai hatalmas gólt rúgott. A legutóbbi két alkalom kevésbé volt ennyire sikeres a magyar játékos számára. A Crystal Palace elleni 2-1-es vereséget követően ő maga is reklamált a sporinál, legutóbb pedig a Chelsea ellen veszített a Liverpool 2-1-re akkor, amikor ő volt a bíró.

Balhé lett a magyar-örmény meccs bírója miatt

Két éve, a Liverpool-Arsenal meccsen is főszereplő volt Kavanagh. 2023 decemberében 1-1-re végeztek a csapatok, Szoboszlaiék pedig egy nyilvánvaló büntetőt kértek számon a bírón.

A Magyarország-Örményország találkozót szombaton rendezik a Puskás Arénában (18.00, Tv: M4 Sport).

 

