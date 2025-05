Elegük van, Szoboszlai utálójával már a BL-győztes edző sem áll szóba

A Premier League múlt héten véget ért idénye során Jamie Carragher rendszeresen kritizálta Szoboszlai Dominiket. A szakkommentátorként dolgozó liverpooli legenda valahogy nem volt kibékülve a magyar légiós játékával. Úgy fest azonban, nem a magyar válogatott csapatkapitánya az egyetlen, akivel nincs jóban Carragher.

Luis Enrique nem élvezte Carragher húzását Fotó: AFP

A Mirror cikkéből kiderül, a PSG edzőjét, a BL-győztes Luis Enriquét is sikerült magára haragítania. Egy éve a francia csapat elbukta a BL-elődöntőt a Dortmund ellen, és Carragher a németországi meccsen elásta magát a spanyol szakembernél.

"Luis Enrique jelenleg nem áll szóba velünk. Az előző szezonban Dortmundban voltam, amikor a csapata kikapott a Borussiától. A vegyes zónában egy dortmundi sálat viseltem, és ez nem jött be Luisnak" - mesélte Carragher.

Peter Schmeichel is a helyszínen tartózkodott, és megerősítette az esetet.

"Komolyan, Carragher mindenkit feldühített. Luis Enriquére vártunk, hogy nyilatkozzon, ő bejött, meglátta Jamie Carraghert Dortmund-sállal a nyakában, és annyit mondott, hello, majd elment. Aztán a dortmundi sajtófőnök is mérges lett ránk, mert Sanchót kértük, aki nem volt a listán. Nagyon szemtelenek voltunk" - vallotta be Schmeichel, aki Carragherrel éppen a CBS-nek dolgozott.

Luis Enrique és Carragher szombat este a müncheni BL-döntőben is összefuthat.