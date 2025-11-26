Szoboszlai Dominik végre játszhat, de nem láthatod a tévében

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 06:15
Továbbra is csak fizetős oldalon nézheted a Liverpool Bajnokok Ligája-meccsét. Szoboszlai Dominik ezúttal nem hagyhatja ki a PSV elleni csatát.

Hazai pályán folytatja a BL-szereplést a Liverpool. A főtáblán eddig három győzelemmel és egy vereséggel álló angolok a holland PSV Eindhovent fogadják. A magyar szurkolóknak szomorú hír, hogy a meccset idehaza ezúttal is csak az RTL fizetős alkalmazásában nézheted meg, egyetlen televízió sem közvetíti a Liverpool-PSV meccset, így Szoboszlai Dominikot sem láthatod.

Szoboszlai Dominik most játszhat a hollandok ellen

Az angol és a holland csapat januárban is találkozott egymással, akkor a PSV hazai pályán 3-2-re nyert. Igaz, a Pool tartalékosan állt fel, Szoboszlai Dominikot például el sem vitték Hollandiába. A csapat ma nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy kihagyja legjobb formában lévő játékosát.

Ezeket a meccseket nézheted ma a tévében

Pafosz-Monaco, 18.45, Sport1 
Köbenhavn-Kajrat, 18.45, Sport2
Arsenal-Bayern München, 21.00, Sport1
Olympiakosz-Real Madrid, 21.00, Sport2

Szoboszlaira Liverpoolban új szerződés és megemelt fizetés vár.

@ripost.hu Megemelik a Szoboszlai Dominik fizetését. Szoboszlai Dominik hamarosan meghosszabbítja a szerződését Liverpoolban. #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #lfc #szerzodes #ripost ♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek

 

 

