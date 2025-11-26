Szoboszlai Dominik végre játszhat, de nem láthatod a tévében

Hazai pályán folytatja a BL-szereplést a Liverpool. A főtáblán eddig három győzelemmel és egy vereséggel álló angolok a holland PSV Eindhovent fogadják. A magyar szurkolóknak szomorú hír, hogy a meccset idehaza ezúttal is csak az RTL fizetős alkalmazásában nézheted meg, egyetlen televízió sem közvetíti a Liverpool-PSV meccset, így Szoboszlai Dominikot sem láthatod.
Az angol és a holland csapat januárban is találkozott egymással, akkor a PSV hazai pályán 3-2-re nyert. Igaz, a Pool tartalékosan állt fel, Szoboszlai Dominikot például el sem vitték Hollandiába. A csapat ma nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy kihagyja legjobb formában lévő játékosát.
Ezeket a meccseket nézheted ma a tévében
Pafosz-Monaco, 18.45, Sport1
Köbenhavn-Kajrat, 18.45, Sport2
Arsenal-Bayern München, 21.00, Sport1
Olympiakosz-Real Madrid, 21.00, Sport2
Szoboszlaira Liverpoolban új szerződés és megemelt fizetés vár.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
