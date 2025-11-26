Szoboszlai Dominik végre játszhat, de nem láthatod a tévében

Hazai pályán folytatja a BL-szereplést a Liverpool. A főtáblán eddig három győzelemmel és egy vereséggel álló angolok a holland PSV Eindhovent fogadják. A magyar szurkolóknak szomorú hír, hogy a meccset idehaza ezúttal is csak az RTL fizetős alkalmazásában nézheted meg, egyetlen televízió sem közvetíti a Liverpool-PSV meccset, így Szoboszlai Dominikot sem láthatod.

Szoboszlai Dominik legutóbb a Real Madrid ellen gólpasszt adott Fotó: Gaspafotos/MB Media

Szoboszlai Dominik most játszhat a hollandok ellen

Az angol és a holland csapat januárban is találkozott egymással, akkor a PSV hazai pályán 3-2-re nyert. Igaz, a Pool tartalékosan állt fel, Szoboszlai Dominikot például el sem vitték Hollandiába. A csapat ma nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy kihagyja legjobb formában lévő játékosát.

Szoboszlaira Liverpoolban új szerződés és megemelt fizetés vár.