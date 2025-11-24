"Mindenki nézzen tükörbe" - Virgil van Dijk ítéletet mondott csapattársairól

A Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől hazai pályán, így az angol rekordbajnok visszacsúszott a tabella tizenegyedik helyére. Virgil van Dijk, a "Vörösök" csapatkapitánya a csalódáskeltő mérkőzés után a kamerák elé állt és dühösen nyilatkozott csapata teljesítményéről.
„Túl sok könnyű gólt kapunk, most ismét egy pontrúgásból. A párharcok, az ütközések, a küzdés terén nem voltunk elég jók, túl sokat kapkodtunk. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk"
- mondta a Liverpool csapatkapitánya, aki felszólította játékosokat, hogy nézzenek tükörbe a vereséget követően.
A csapat minden tagjának felelősséget kell vállalnia, nézzen mindenki a tükörbe. A futball csapatjáték, mindenkinek ki kell vennie a részét. Ezt most fel kell dolgoznunk, le kell nyelnünk. Keményebben kell dolgoznunk. Menni kell tovább.
A 34 éves játékos hangsúlyozta, hogy nem adják fel a szezont:
"Vissza fogunk jönni, de ez nem egyik napról a másikra történik. Nem vagyok feladó típus, megyünk tovább"
- írta a The Mirror.
A Liverpool szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja, a PSV Eindhovent (21:00) fogadja, négy nappal később pedig a West Ham Unitedhez látogat a Premier League-ben.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
