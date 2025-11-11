Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ennél cukibbat ma már nem látsz! Ide rejtette el a kislányát Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 11:35
Buzsik Borkamagyar labda­rúgó-válogatott
A világbajnoki selejtező előtt még egy utolsó felkészülésre ment Telkibe a magyar válogatott sztárfocistája. Szoboszlai Dominik kislányát sem hagyta otthon.

A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn érkezett meg Telkibe, ahol megtartották az utolsó közös felkészülést. Szoboszlai Dominik a tőle megszokott, laza stílussal állított be, ráadásul valaki még a táskájában is el volt rejtve. Mégpedig a kislánya.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik a táskájába rejtette el a kislányát / Fotó: Szabó Miklós

Szoboszlai Dominik apukaként is megállja a helyét

A labdarúgó rendkívül lazán érkezett Telkibe. A magyar válogatott csapatkapitánya az Instagram-oldalán közzétett fotósorozaton mutatta meg az elegáns öltözékét, az autóját, egy Lamborghi Revueltót, ám a legtöbbeket az a fénykép ejtette ámulatba, amelyen Szoboszlai játékosan a sporttáskájába ültette a kislányát.

A rajongók később kiszúrták, hogy a fotó nem is Telkiben készült, hanem feltehetően még Angliában, ennek ellenére a poszt alá számos elragadtatott hozzászólás érkezett. Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik felesége is reagált egy szív emojival a férje fotóira.

Ahogy azt a Metropol is megírta, a magyar válogatott november 13-án, szerdán 18 órától Örményországban lép pályára, majd november 16-án, szombaton Írország ellen zárja a selejtezősorozatot, hazai közönség előtt.

Szoboszlai Dominik fotóját a kislányról a poszt negyedik képén láthatod:

 

