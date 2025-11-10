Szoboszlai és Kerkez ekkora luxusban érkeztek a válogatotthoz

A magyar válogatott hétfőn megérkezett Telkibe, ahol az utolsó közös felkészülést tartja, mielőtt holnap útnak indulnak Örményországba, a vb-selejtezők utolsó előtti mérkőzésére. A játékosok érkezése ezúttal sem volt eseménytelen: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már az első pillanatban kitűnt, mindketten hűek maradtak saját stílusukhoz.
A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik ismét megmutatta, miért számít stílusikonnak. Ezúttal egy FiveFourFive márkájú, La Partenza Bag névre hallgató táskát viselt, amely 250 euróba – nagyjából 100 ezer forintba – kerül. A szettje is ugyanettől a márkától származott: a kabát és a nadrág együtt körülbelül 410 eurót, vagyis mintegy 160 ezer forintot ér.
A Liverpool másik magyar játékosa sem maradt reflektorfényen kívül. Kerkez Milos korábban már megmutatta Louis Vuitton táskagyűjteményét, ezúttal azonban egy zöld LW kabátban érkezett, amit a szurkolók azonnal kiszúrtak. A darab nem csak látványos, hanem kifejezetten prémium: ára 1600 euró, vagyis nagyjából 620 ezer forint.
A gárda november 13-án (18.00) Örményországban játszik, három nappal később, november 16-án (15:00) Írország ellen idehaza zárjuk a vb-selejtezőket. Amennyiben a magyarok az utolsó előtti játéknapon nyernek az örményeknél, miközben Írország otthon kikap Portugáliától, biztossá válik, hogy megvan a csoportban a világbajnoki pótselejtezőt érő második hely. Minden más esetben a Puskás Arénában Írország ellen dől el a sorsunk.
