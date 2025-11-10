Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai és Kerkez ekkora luxusban érkeztek a válogatotthoz

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 16:03
Kerkez Milosmagyar válogatott
Megérkezett a magyar válogatott Telkibe az utolsó vb-selejtező összetartásra. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos újra stílusleckét adott, megjelenésben túlszárnyaltak mindenkit.

A magyar válogatott hétfőn megérkezett Telkibe, ahol az utolsó közös felkészülést tartja, mielőtt holnap útnak indulnak Örményországba, a vb-selejtezők utolsó előtti mérkőzésére. A játékosok érkezése ezúttal sem volt eseménytelen: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már az első pillanatban kitűnt, mindketten hűek maradtak saját stílusukhoz.

Szoboszlai Dominik (balra) és Kerkez Milos is stílusosan jelentek meg a Telki edzőközpontban
Szoboszlai Dominik (balra) és Kerkez Milos is stílusosan jelentek meg a Telki edzőközpontban Fotó: Nikki Dyer - LFC

Szoboszlai és Kerkez nyerték a divatbemutatót 

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik ismét megmutatta, miért számít stílusikonnak. Ezúttal egy FiveFourFive márkájú, La Partenza Bag névre hallgató táskát viselt, amely 250 euróba – nagyjából 100 ezer forintba – kerül. A szettje is ugyanettől a márkától származott: a kabát és a nadrág együtt körülbelül 410 eurót, vagyis mintegy 160 ezer forintot ér.

A Liverpool másik magyar játékosa sem maradt reflektorfényen kívül. Kerkez Milos korábban már megmutatta Louis Vuitton táskagyűjteményét, ezúttal azonban egy zöld LW kabátban érkezett, amit a szurkolók azonnal kiszúrtak. A darab nem csak látványos, hanem kifejezetten prémium: ára 1600 euró, vagyis nagyjából 620 ezer forint.

Szoboszlai Dominik és társai idegenben kezdenek

A gárda november 13-án (18.00) Örményországban játszik, három nappal később, november 16-án (15:00) Írország ellen idehaza zárjuk a vb-selejtezőket. Amennyiben a magyarok az utolsó előtti játéknapon nyernek az örményeknél, miközben Írország otthon kikap Portugáliától, biztossá válik, hogy megvan a csoportban a világbajnoki pótselejtezőt érő második hely. Minden más esetben a Puskás Arénában Írország ellen dől el a sorsunk.
 

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu