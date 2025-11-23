"A lányom az első” - Szoboszlai Dominik őszintén vallott az apaság örömeiről

Amint arról a Metropol is beszámolt, a világ egyik legelismertebb futballmagazinja, a World Soccer decemberi címlapjára került a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik. A friss számban a Liverpool sztárja hatoldalas, exkluzív interjúban mesélt pályafutásáról és magánéletéről, köztük a kislánya születéséről is.

Szoboszlai Dominik a World Soccer decemberi kiadásában őszintén vallott az apaság örömeiről Fotó: Liverpool FC via Getty Images

Szoboszlai Dominik ismét a kislányáról beszélt

A World Soccernek adott terjedelmes beszélgetésben a magyar válogatott csapatkapitánya arról mesélt, hogy a nyáron született kislánya érkezésével új korszak kezdődött számára. Elmondta, hogy a rutinja teljesen átalakult, jóval kevesebb szabadidővel gazdálkodik, mégis élete egyik legszebb időszakát éli.

„Számomra most már a lányom az első. Rengeteg figyelmet fordítok rá, és nagyon élvezem ezt az időszakot. Megváltozott a napi rutinom, nincs annyi szabadidőm, mint korábban”

- szemlézte a Nemzeti Sport Szoboszlai szavait, aki hozzátette: a sportbéli gondolkodását ugyan nem írta át az apaság, de érzelmileg megváltozott. Sokkal kevésbé bosszantják fel a hétköznapi problémák, hiszen tudja, mi az, ami valóban számít.

Szoboszlai és felesége, Buzsik Borka az elmúlt hónapokban néhány meghitt fotót ugyan megosztottak a kislányról, de a nevét továbbra sem jelentették be. A Liverpool középpályása ritkán beszél a magánéletéről, ezért is számít különlegesnek, hogy a patinás lapnak most mégis ennyire őszintén nyílt meg.