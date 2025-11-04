Nincs semmi remény, megint nem adja a tévé a Liverpool BL-meccsét

Kedden Angliában rendezik a játéknap legnagyobb rangadóját a Bajnokok Ligájában. A Liverpool-Real Madrid meccs a magyarokról is szólhat a BL-ben, éppen ezért kár, hogy Szoboszlai Dominikék meccsét egyetlen foldi sugárzású televízió sem közvetíti.

Szoboszlai Dominik főszereplő lehet a Liverpool-Real Madrid meccsen Fotó: Liverpool FC

A Liverpool meccse ezúttal is a fizetős streaming-csatornán lesz csak követhető.

Ezt nézheted ma a Liverpool-Real Madrid helyett a tévében

A nap másik slágermeccsén a címvédő francia PSG a Bayern Münchent fogadja.

Slavia Praha-Arsenal, 18.45 (Sport1)

Napoli-Frankfurt, 18.45 (Sport2)

PSG-Bayern, 21.00 (Sport1)

Juventus-Sporting, 21.00 (Sport2)