Nincs semmi remény, megint nem adja a tévé a Liverpool BL-meccsét

Kedden Angliában rendezik a játéknap legnagyobb rangadóját a Bajnokok Ligájában. A Liverpool-Real Madrid meccs a magyarokról is szólhat a BL-ben, éppen ezért kár, hogy Szoboszlai Dominikék meccsét egyetlen foldi sugárzású televízió sem közvetíti.
A Liverpool meccse ezúttal is a fizetős streaming-csatornán lesz csak követhető.
A nap másik slágermeccsén a címvédő francia PSG a Bayern Münchent fogadja.
Slavia Praha-Arsenal, 18.45 (Sport1)
Napoli-Frankfurt, 18.45 (Sport2)
PSG-Bayern, 21.00 (Sport1)
Juventus-Sporting, 21.00 (Sport2)
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.