Nincs semmi remény, megint nem adja a tévé a Liverpool BL-meccsét

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 06:15
LiverpoolSzoboszlai Dominik
Semmi változás, csak fizetős csatornán láthatjuk ma Szoboszlai Dominik együttesét. A Liverpool-Real Madrid meccs helyett a tévében a BL címvédőjét nézhetjük.

Kedden Angliában rendezik a játéknap legnagyobb rangadóját a Bajnokok Ligájában. A Liverpool-Real Madrid meccs a magyarokról is szólhat a BL-ben, éppen ezért kár, hogy Szoboszlai Dominikék meccsét egyetlen foldi sugárzású televízió sem közvetíti.

Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Szoboszlai Dominik főszereplő lehet a Liverpool-Real Madrid meccsen Fotó: Liverpool FC

A Liverpool meccse ezúttal is a fizetős streaming-csatornán lesz csak követhető.

Ezt nézheted ma a Liverpool-Real Madrid helyett a tévében

A nap másik slágermeccsén a címvédő francia PSG a Bayern Münchent fogadja.

Slavia Praha-Arsenal, 18.45 (Sport1)
Napoli-Frankfurt, 18.45 (Sport2)
PSG-Bayern, 21.00 (Sport1)
Juventus-Sporting, 21.00 (Sport2)

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

