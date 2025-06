/Csúcsverdával villantott, előkerült Szoboszlai Dominik

Hétfőn megkezdte a felkészülést júniusi két mérkőzésére a magyar labdarúgó-válogatott. Aggodalomra adott okot, hogy Szoboszlai Dominik nem érkezett meg. Mint utóbb kiderült, szakaszosan futottak be a játékosok Telkibe.

Szoboszlai Dominik gólöröme a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország - Németország mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2024. november 19-én. A végeredmény 1-1-es döntetlen Fotó: Kovács Tamás

Szoboszlai Dominik előkerült

A képek tanulsága szerint nem vett részt az első edzésen a Liverpool sztárja, aki később befutott Telkibe, a nemzeti együttes főhadiszállására. Nem is akárhogyan! A Magyar Labdarúgó Szövetség által közzétett felvételen kevés látszik belőle, de úgy tűnik, hogy a Magyarországon használt luxusautójával érkezett. A Bors korábban megírta, hogy a Lamborghini új csúcsmodelljéről van szó, a Revueltóról, aminek indulóára 200 millió forint körül van, de extrákkal az ár könnyen elérheti a 250-300 millió forintot is. Tavaly egy ilyen kocsiban kapták lencsevégre Dominikot, aki a Gresham-palota előtt mutatta meg új szerzeményét. Most bő szabású nadrágban és szűk, fekete atlétában, nagy mosollyal az arcán jelent meg a magyar foci legnagyobb csillaga, aki a csúcsjárgánnyal és a laza, stílusos öltözködéssel is viszi tovább Dzsudzsák Balázs és Szalai Ádám örökségét a válogatottnál. Néhány kommentelő azért betalálta Szoboszlait, amiért „asszonyverős trikót" vett fel, és gyakorlatilag 1950-es évekbeli „segédmunkás" ruhát öltött.

Alakul a csapat

Szoboszlaihoz hasonlóan néhány órával később csekkolt be korábbi lipcsei csapattársa, Willi Orbán és az Egyesült Államokból hazautazó Gazdag Dániel is. Marco Rossi szövetségi kapitánynak péntek estére kell újra összeráznia a válogatottat, amely Svédországot fogadja a Puskás Arénában (19.30, tv: M4), június 6-án Azerbajdzsánban lép pályára. A találkozók az őszi világbajnoki selejtezőkre hangolódást szolgálják. Remélhetőleg kedden már Szoboszlai is munkába áll - nem segédmunkásként.