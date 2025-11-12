Szoboszlait is lepipálja? A válogatott kapusa is beszállt a divatversenybe

Szoboszlai Dominik ismét stílusosan érkezett meg a válogatott edzőközpontjába, Kerkez Milos méregdrága zöld Louis Vuitton kabátját azonban a szurkolók ezúttal nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel. Viszont a Puskás Akadémia és a magyar válogatott kapusa, Szappanos Péter is kitett magáért: a hétfő kora délutáni Telki bevonulásnál a divatvilág csúcsdarabjaiban jelent meg.

Szappanos Péter is méregdrága öltözékben jelent meg az edzőközpontban Fotó: Gualter Fatia

Szappanos kifutóra is léphetett volna ebben a szettben

A 33 éves kapus egy elegáns, félgarbós Hugo Boss pulóvert viselt, amelynek ára megközelíti a 120 ezer forintot. Ennél azonban sokkal feltűnőbb volt Louis Vuitton Rush Bumbag Green limited edition táskája, amelyen egy kutya láblenyomata is helyet kapott – ez a különleges kiegészítő már közel 1 millió forintot ér. A megjelenést pedig egy pár szegecses Christian Louboutin cipő tette teljessé, amelyért a márka üzleteiben akár 400 ezer forintot is elkérnek.

Szoboszlai Dominikék megérkeztek Jerevánba

A magyar labdarúgó-válogatott kedd este megérkezett Jerevánba, ahol akár már csütörtökön bebiztosíthatja a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyet. Marco Rossi együttese 18 órától (tv: M4 Sport) lép pályára Örményország ellen. A válogatott gépe a késő esti órákban landolt az örmény fővárosban, ám ez sem szegte kedvét a helyi drukkereknek: több tucat szurkoló gyűlt össze a Zvartnotsz repülőtéren, hogy köszöntse a magyarokat. A legtöbb kamera és tekintet természetesen ismét a Liverpool sztárjára, Szoboszlai Dominikra szegeződött, akit a reptéren meg is rohamoztak a haza szurkolók.