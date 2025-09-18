Rémálommá vált Sallai Roland visszatérése a BL-ben

Sallai Roland nyolc év után tért vissza a Bajnokok Ligájába. A magyar válogatott labdarúgó 2017 decemberében még a ciprusi APOEL játékosaként Real Madrid, a Tottenham és a Dortmund ellen léphetett pályára, meccset azonban sosem nyert még a sorozatban. Erre a történelmi sikerre készült az Eintracht Frankfurt-Galatasaray meccsen. Noha jól kezdődött a törökök számára a találkozó, hamar kiderült, nem az első fordulóban fog nyerni Sallai Roland a BL-ben.

Sallai Roland végig a pályán volt a Frankfurt-Galatasaray meccsen Fotó: NurPhoto

A vendég Galata a nyolcadik percben vezetett, majd az első félidő vége hozta a Frankfurt feltámadását.

Az első félidő ráadásában dőlt el az Eintracht Frankfurt-Galatasaray

A német csapat előbb egyenlített, majd még az első félidő 47. és 49. percben szerzett gólokkal 3-1 volt a hazaiak előnye. A folyatás is német fölényt hozott, a Frankfurt 5-1-re nyert.

Sallai Roland végig a pályán volt, a csapat két hét múlva a Liverpoolt fogadja.