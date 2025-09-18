Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rémálommá vált Sallai Roland visszatérése a BL-ben

Sallai Roland
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 22:57 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 18. 23:01
blGalatasaray
Vezetett a török csapat, végül kiütéses hazai győzelem született. Az Eintracht Frankfurt-Galatasaray meccsen Sallai Roland nyolc év után játszott újra BL-meccset, a hazaiak 5-1-re nyertek.

Sallai Roland nyolc év után tért vissza a Bajnokok Ligájába. A magyar válogatott labdarúgó 2017 decemberében még a ciprusi APOEL játékosaként Real Madrid, a Tottenham és a Dortmund ellen léphetett pályára, meccset azonban sosem nyert még a sorozatban. Erre a történelmi sikerre készült az Eintracht Frankfurt-Galatasaray meccsen. Noha jól kezdődött a törökök számára a találkozó, hamar kiderült, nem az első fordulóban fog nyerni Sallai Roland a BL-ben.

Sallai Roland végig a pályán volt a Frankfurt-Galatasaray meccsen
Sallai Roland végig a pályán volt a Frankfurt-Galatasaray meccsen Fotó: NurPhoto

A vendég Galata a nyolcadik percben vezetett, majd az első félidő vége hozta a Frankfurt feltámadását.

Az első félidő ráadásában dőlt el az Eintracht Frankfurt-Galatasaray

A német csapat előbb egyenlített, majd még az első félidő 47. és 49. percben szerzett gólokkal 3-1 volt a hazaiak előnye. A folyatás is német fölényt hozott, a Frankfurt 5-1-re nyert.

Sallai Roland végig a pályán volt, a csapat két hét múlva a Liverpoolt fogadja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu