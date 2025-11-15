Cristiano Ronaldót hazazavarták a balhé után

Portugália csütörtök este nagy meglepetésre 2–0-ra kikapott Írországtól a vb-selejtezőn, így a vasárnapi magyar-ír meccs dönt majd arról, hogy 28 év után ismét pótselejtezőn lesz-e esélyünk kijutni a világbajnokságra. A portugálok ezzel a csoportelsőséget sem biztosították be, ráadásul a legnagyobb érvágás számukra Cristiano Ronaldo kiállítása volt, aki így kihagyja az utolsó csoportmeccset, és könnyen lehet, hogy a vb nyitófordulóját is – ha egyáltalán kijutnak.

Cristiano Ronaldo magára hagyta csapatát a portugál-örmény meccs előtt Fotó: Seb Daly

A 40 éves világsztár a dublini mérkőzésen egy sunyi könyöklésért először csak sárga lapot kapott, de a VAR-szoba jelentése után a játékvezető módosított az ítéletén, és kiállította a klasszist. Ronaldo nehezen viselte az esetet: előbb dührohamot kapott, majd gúnyosan megtapsolta a bírót és a közönséget, végül pedig a hazai kispad felé is odaszólt.

Ronaldo magára hagyta csapatát

Roberto Martínez szövetségi kapitány így az eltiltás miatt biztosan nem számíthat rá, ám arra senki sem volt felkészülve, hogy a Real Madrid és a Manchester United egykori ikonja nem marad a csapattal az utolsó, mindent eldöntő vb-selejtezőre. A portugál A Bola információi szerint pénteken hazaküldték az edzőtáborból. A válogatottsági rekorder várhatóan visszatér Szaúd-Arábiába, hogy felkészüljön klubja, az Al-Nassr következő mérkőzésére.

Rendkívül meglepő, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen nem tart a válogatottal az ötszörös Aranylabdás, hiszen csapatkapitányként és a keret legtapasztaltabb tagjaként a pályán kívül is értékes tanácsokkal segíthette volna társait.

Egyelőre még nem született döntés arról, hány meccset kell kihagynia a portugál legendának. Ez minden bizonnyal a következő hetekben derül ki. Annyi azonban biztosnak tűnik, hogy legalább két, de akár három találkozóra is eltilthatják, ezek vagy a 2026-os világbajnokság, vagy pedig a pótselejtezők mérkőzései lehetnek.

Cristiano Ronaldo könyöklése:

Cristiano Ronaldo’s red card against Ireland.🟥 pic.twitter.com/Py1QCVuSVE — Epic Red Cards (@epicredcards) November 14, 2025