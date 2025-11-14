„Döntőt játszunk az írekkel" - Marco Rossi bosszúsan várja a sorsdöntő csatát

Miután a magyar válogatott 1-0-ra nyert Örményországban, Dublin felé fordítottuk a figyelmünket, ahol a csoportunk másik meccsén Írország Portugáliát fogadta. A helyzet egyértelmű volt: ha a portugálok nyernek, akkor a magyar csapat a vasárnapi, utolsó kör eredményeitől függetlenül a pótselejtezőt érő második helyen végez a csoportban. Nos, Cristiano Ronaldóék nem nyertek, az írek meglepetést okoztak, így Marco Rossi csapatára sorsdöntő mérkőzés vár.
Az írek az első félidőben két gólt szereztek Portugália ellen, majd a szünet után Cristiano Ronaldót könyöklésért kiállították, így végleg eldőlt a meccs: Írország 2-0-ra nyert.
Marco Rossi a magyar válogatott szövetségi kapitánya a jereváni sikerünk után bosszúsan értékelt, csak az eredménynek tudott örülni, és miután az írek meglepetést okoztak, úgy vélte, egy igazi döntőt játszunk velük.
Boldog vagyok, de csakis a győzelem okán, a teljesítmény miatt semmiképpen sem. Úgy kell tekintenünk vasárnap az írek elleni meccsre, mintha egy döntő lenne. Nagyon akarjuk, hogy negyven év után ott legyünk világbajnokságon
- fogalmazott Rossi.
Ha a magyar válogatott legyőzi Írországot vagy döntetlenre végez vasárnap Budapesten, akkor minimum a második helyen végez, és készülhet a márciusi pótselejtezőre. Azért minimum, mert Portugália közben odahaza Örményországot fogadja, és ha a vendégek meglepetést okoznak, akkor a magyar csapat még csoportelső is lehet. Ha kikapunk az írektől, akkor nem jutunk tovább.
Az F csoport állása:
1. Portugália 10 pont
2. Magyarország 8 pont
3. Írország 7 pont
4. Örményország 3 pont
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.