„Döntőt játszunk az írekkel" - Marco Rossi bosszúsan várja a sorsdöntő csatát

Miután a magyar válogatott 1-0-ra nyert Örményországban, Dublin felé fordítottuk a figyelmünket, ahol a csoportunk másik meccsén Írország Portugáliát fogadta. A helyzet egyértelmű volt: ha a portugálok nyernek, akkor a magyar csapat a vasárnapi, utolsó kör eredményeitől függetlenül a pótselejtezőt érő második helyen végez a csoportban. Nos, Cristiano Ronaldóék nem nyertek, az írek meglepetést okoztak, így Marco Rossi csapatára sorsdöntő mérkőzés vár.

Marco Rossi nem volt elégedett az örmények elleni teljesítménnyel Fotó: Illyés Tibor

Az írek az első félidőben két gólt szereztek Portugália ellen, majd a szünet után Cristiano Ronaldót könyöklésért kiállították, így végleg eldőlt a meccs: Írország 2-0-ra nyert.

Marco Rossi döntőre készül

Marco Rossi a magyar válogatott szövetségi kapitánya a jereváni sikerünk után bosszúsan értékelt, csak az eredménynek tudott örülni, és miután az írek meglepetést okoztak, úgy vélte, egy igazi döntőt játszunk velük.

Boldog vagyok, de csakis a győzelem okán, a teljesítmény miatt semmiképpen sem. Úgy kell tekintenünk vasárnap az írek elleni meccsre, mintha egy döntő lenne. Nagyon akarjuk, hogy negyven év után ott legyünk világbajnokságon

- fogalmazott Rossi.

Ha a magyar válogatott legyőzi Írországot vagy döntetlenre végez vasárnap Budapesten, akkor minimum a második helyen végez, és készülhet a márciusi pótselejtezőre. Azért minimum, mert Portugália közben odahaza Örményországot fogadja, és ha a vendégek meglepetést okoznak, akkor a magyar csapat még csoportelső is lehet. Ha kikapunk az írektől, akkor nem jutunk tovább.

Az F csoport állása: 1. Portugália 10 pont 2. Magyarország 8 pont 3. Írország 7 pont 4. Örményország 3 pont