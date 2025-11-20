Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: „Bognár Gyuri a legnagyobb király”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 17:57
Mint arról már korábban a Bors beszámolt, csütörtök reggel egy rejtélyes poszt jelent meg Orbán Viktor közösségi oldalán. A miniszterelnök a posztjában elárulta, hogy csütörtök este élőben fog jelentkezni egy hatalmas meglepetéssel. 

Később kiderült, csütörtökön 20 órától Orbán Viktor miniszterelnök, Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora és a Paksi FC labdarúgócsapatának vezetőedzője, Bognár György együtt fog szerepelni egy podcastben. A beszélgetés Orbán Viktor Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján, valamint az M4 Sport Youtube-csatornáján is követhető lesz.
A hamarosan kezdődő podcast interjú kapcsán Orbán Viktor egy közös képet tett közzé Facebook-oldalán Bognár Györggyel, amihez nemes egyszerűséggel csak annyit írt: 

Bognár Gyuri a legnagyobb király

