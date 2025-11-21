Soha nem hallott történet került napvilágra Orbán Viktorról

Eddig nem hallott történetet mesélt Orbán Viktor miniszterelnökről Hajdú B. István. Az M4 Sport kommentátora a csatorna csütörtök esti podcast-adásában beszélgetett a magyar futballról a kormányfővel és a Paks vezetőedzőjével, Bognár Györggyel. Az asztalnál szó esett a magyar válogatott Írország elleni drámai vereségéről, Marco Rossiról, Szoboszlai Dominikról, de még az akadémiai rendszerről is. Sőt, Hajdú B. felidézett egy 2011-es emléket a miniszterelnökről.

Eddig nem hallott történetet mesélt Orbán Viktor miniszterelnökről Hajdú B. István / Fotó: Facebook

Hajdú B. István Orbán Viktorról mesélt

2011-ben Magyarország-Svédország mérkőzést rendeztek a Puskás Ferenc Stadionban, amikor Hajdú B. István a Magyar Rádióban dolgozott, és Novotny Zoltánnal közvetítették a találkozót.

A terv az volt, hogy 19 óra 45-kor kezdődött a meccs, nagyjából vége van 21 óra 40-kor, összefoglaljuk, amit kell, és a pálya szélén az egyik kolléga bejelentkezik és riportokat csinál. Igen ám, de ez egy olyan mérkőzés volt, ahol az utolsó percben nyertünk. Rudolf Gergely rúgott egy gólt, hat elvesztett meccs után megverjük a svédeket. Ez egy új élmény, a magyar csapat elment ünnepelni a stadion másik részébe, hiába futott utánuk a kolléga. Mi a fenét lehet ilyenkor csinálni, mert ott a műsoridő...

- emlékezett vissza Hajdú B. István a történtekre. Hozzátette, a közvetítő állás mögött volt a VIP páholy, ahol a meccs után 10-15 perccel általában már nem sokan tartózkodnak.

De egy ember általában mindig ott van, aki a levezető futástól kezdve az örömöt, bánatot mindig megnézi. Mondom magamban, meg vagyunk mentve. Hátrafordultam: „Miniszterelnök úr, átadom a fülhallgatót, egy gyors értékelés?” Gondoltam, ezzel is megy az idő. Jön a válasz: „Nem, köszönöm, nem élnék a lehetőséggel! Én vesztes mérkőzések után szívesen nyilatkozom, amikor győzünk, beszéljenek a játékosok meg az edzők.” Ott ülünk megfürödve Novotnyval...

- mesélte Hajdú B., aki legendás kollégájával 21 óra 57 percig folyamatos beszélgetéssel húzta az adásidőt. Amikor már úgy érezték, megvannak, valaki megkocogtatta a vállát.

Rudolf Gergely győztes gólt lőtt 2011-ben a Magyarország-Svédország mérkőzésen / Fotó: Németh Ferenc

Hátrafordulok: „Mégis mondanék pár gondolatot!” Ez volt az a pillanat, amikor alapvetően három eset van. Az egyik, hogy azt mondom Magyarország miniszterelnökének, ne haragudjon, most már ez az esély elszállt. Kettő, azt mondom, oké, de fogja rövidre. Három, úgy teszek, mintha semmi nem történne, és persze, csináljuk

- fogalmazott az M4 Sport kommentátora, aki tisztában volt vele, hogy utóbbiban benne van az a lehetőség, hogy pontban 22 órakor véget vetnek az adásnak, a miniszterelnök mondandójának kellős közepén. Mégis ezt választotta, és elmondása szerint bízott a csodában.