Hiába a kudarcok, Marco Rossi újabb esélyt kap a vb-re

Marco Rossi eddig két világbajnoki selejezősorozaton van túl a magyar válogatottal. Négy éve a harmadik kalapból érkezve negyedik, most a második kalapból indulva harmadik helyen zártunk, vagyis a végeredmény ugyanaz lett: még a pótselejtezőt sem sikerült elérni.

Marco Rossi biztosan folytatni fogja a munkát / Fotó: Getty Images

Az írek elleni 3-2-re elbukott vesztes vb-selejtező volt Rossi 82. mérkőzése a válogatott élén, és biztosnak tűnik, hogy ez a szám emelkedni fog, mert a harmadik vb-selejtezőre is esélyt kap az MLSZ-től. A 61 éves olasz szakember szerződése 2030-ig szól, magyarán, ha nem bontják fel a megállapodást, akkor a következő vb-selejtezősorozatot is vele vívja a meg a csapat, hiszen ő sem fog felmondani. Legalábbis a vasárnapi kudarcot követően erre utalt a nyilatkozata.

Marco Rossi legrosszabb éve

Majd a vezetőséggel is értékeljük, milyen irányba haladjunk tovább, mert ez most olyan helyzet, hogy tisztázni kell, milyen irányba induljunk. Amikor újra kell indulni, akkor újra fogunk indulni, ez a szakmánk

- fogalmazott Rossi,

akinek regnálása alatt az idei volt a legrosszabb éve a magyar válogatottnak. A nemzeti csapat tíz mérkőzést játszott 2025-ben, ezeken három győzelem, két döntetlent és öt vereség a mérlege.

Marco Rossi lehet a magyar válogatott történetének első olyan kapitánya, aki két kudarc után a harmadik esélyt is megkapja a vb-selejtezőkön - írja a Magyar Nemzet.