Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eldől a kapitány sorsa, Marco Rossinak a legrosszabb bizonyítványát kell megmagyarázni

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 06:00
válogatott kispadvilágbajnoki pótselejtező
A kapitánnyal még sosem volt annyira sikertelen a válogatott, mint az idén. Marco Rossi ma az MLSZ előtt értékeli a 2025-ös évet.

Marco Rossi kedden az MLSZ elnökségének zárt ülésén próbálja megmagyarázni, mi történt idén az általa irányított fociválogatottal. A kapitány 2018 óta irányítja a nemzeti csapatot, azóta sosem zárt ennyire sikertelen esztendőt, ez volt a legrosszabb év. Ha valamikor felbontanák a szerződést, akkor arra a mai nap után lehet esély.

Marco Rossinak beszámolót kell tartania
Marco Rossinak beszámolót kell tartania / Fotó: Szabó Miklós

Marco Rossi nagy valószínűséggel maradhat, két okból is. Egyrészt jelenleg nem látni ki lehetne helyette alkalmas a kapitányi poszton, másrészt - mivel öt évig él még a szerződése  - a menesztése drága lenne. A kellemetlen kérdéseket azonban nem úszhatja meg Rossi, mivel a zárt ülésen bent lesznek a szakmai bizottságok vezetői is. Azt pedig kár lenne tagadni, ennél rosszabb éve nem volt a válogatott élén.

2025: a  legrosszabb év Marco Rossival

Az idei esztendő volt az, amikor Szoboszlai Dominik lisszaboni egyenlítésén (2-2 Portugáliában) túl alig érte öröm a magyar válogatott drukkereit. A csapat lejátszott 10 meccset, ebből csak hármat nyert meg. Kétszer Örményországot, egyszer Azerbajdzsánt sikerült legyőzni - finoman fogalmazva is elmaradtak a nagy skalpok. Volt viszont 5 vereség, ebből 4 hazai pályán (Törökország, Svédország, Portugália és Írország nyert a Puskás Arénában). A gárda kiesett a Nemzetek Ligája A ligájából, s az írek ellen a 96. percben bekapott gól miatt a világbajnoki szereplésre sem maradt esélye.

Marco Rossi korábbi éveiben mindig ért el zajos sikert a nemzeti csapat:


 

2018: Második hely és továbbjutás a Nemzetek Ligája C csoportjában


 

2019: Elbukott világbajnoki selejtező, de idehaza legyőztük a világbajnoki döntős horvátokat és Walest is


 

2020: A csapat kijutott az Európa-bajnokságra, s megnyerte csoportját a Nemzetek Ligájában


 

2021: Döntetlen a franciák és a németek ellen az Eb-n, pontszerzés Angliában vb-selejtezőn.


 

2022: Csoda a Nemzetek Ligájában. Angliát kétszer vertük (1-0, 4-0), siker Németországban (1-0), második hely a csoportban.


 

2023: Veretlen év, csoportelsőként kijutottunk az Európa-bajnokságra.


 

2024: Utolsó perces góllal győzelem a skótok ellen az Eb-n, a Nemzetek Ligájában idehaza 1-1-es döntetlen a hollandokkal, majd a németekkel.


Zokogtak a magyar focisták az utolsó vb-selejtező után

@borsonline_aktualis

Szoboszlai Dominik sírva értékelte a kudarcot A magyar válogatott 3-2-re kikapott Írországtól világbajnoki selejtezőn. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #magyarvalogatott #worldcup #irorszag

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu