Eldől a kapitány sorsa, Marco Rossinak a legrosszabb bizonyítványát kell megmagyarázni

Marco Rossi kedden az MLSZ elnökségének zárt ülésén próbálja megmagyarázni, mi történt idén az általa irányított fociválogatottal. A kapitány 2018 óta irányítja a nemzeti csapatot, azóta sosem zárt ennyire sikertelen esztendőt, ez volt a legrosszabb év. Ha valamikor felbontanák a szerződést, akkor arra a mai nap után lehet esély.

Marco Rossinak beszámolót kell tartania / Fotó: Szabó Miklós

Marco Rossi nagy valószínűséggel maradhat, két okból is. Egyrészt jelenleg nem látni ki lehetne helyette alkalmas a kapitányi poszton, másrészt - mivel öt évig él még a szerződése - a menesztése drága lenne. A kellemetlen kérdéseket azonban nem úszhatja meg Rossi, mivel a zárt ülésen bent lesznek a szakmai bizottságok vezetői is. Azt pedig kár lenne tagadni, ennél rosszabb éve nem volt a válogatott élén.

2025: a legrosszabb év Marco Rossival

Az idei esztendő volt az, amikor Szoboszlai Dominik lisszaboni egyenlítésén (2-2 Portugáliában) túl alig érte öröm a magyar válogatott drukkereit. A csapat lejátszott 10 meccset, ebből csak hármat nyert meg. Kétszer Örményországot, egyszer Azerbajdzsánt sikerült legyőzni - finoman fogalmazva is elmaradtak a nagy skalpok. Volt viszont 5 vereség, ebből 4 hazai pályán (Törökország, Svédország, Portugália és Írország nyert a Puskás Arénában). A gárda kiesett a Nemzetek Ligája A ligájából, s az írek ellen a 96. percben bekapott gól miatt a világbajnoki szereplésre sem maradt esélye.

Marco Rossi korábbi éveiben mindig ért el zajos sikert a nemzeti csapat:

2018: Második hely és továbbjutás a Nemzetek Ligája C csoportjában

2019: Elbukott világbajnoki selejtező, de idehaza legyőztük a világbajnoki döntős horvátokat és Walest is

2020: A csapat kijutott az Európa-bajnokságra, s megnyerte csoportját a Nemzetek Ligájában

2021: Döntetlen a franciák és a németek ellen az Eb-n, pontszerzés Angliában vb-selejtezőn.

2022: Csoda a Nemzetek Ligájában. Angliát kétszer vertük (1-0, 4-0), siker Németországban (1-0), második hely a csoportban.

2023: Veretlen év, csoportelsőként kijutottunk az Európa-bajnokságra.

2024: Utolsó perces góllal győzelem a skótok ellen az Eb-n, a Nemzetek Ligájában idehaza 1-1-es döntetlen a hollandokkal, majd a németekkel.



Zokogtak a magyar focisták az utolsó vb-selejtező után