„Boldog és büszke vagyok!" - Szoboszlai Dominik mindent elárult a csodálatos végjátékról

Fordulatos mérkőzésen 2-2-re végzett a magyar válogatott Portugáliában. Amikor már úgy tűnt, a hazaiak 2-1-re nyernek, Szoboszlai Dominik gólra váltotta Lukács Dániel fantasztikus keresztpasszát.
Szoboszlai a meccs után az M4 Sportnak elmondta, teljesen elkészült az erejével, ezért kísérte az utolsó akciót a hosszú oldalon.
Boldog és büszke vagyok, mert végig küzdöttünk és hajtottunk. Amikor kis lejtőre kerültünk, összekaptuk magunkat, és nem maradtunk benne. Végig futottuk a meccset, a cserék sokat adtak hozzá, csak pozitívumról beszélhetek. Az egyenlítő gól előtt annyira elfáradtam, hogy nem tudtam a rövid sarok felé menni, ezért érkeztem a hosszún. Luki elképesztő pluszt adott, tényleg szépen megcsinálták a srácok a jobb oldalt. Nem tudom, hány láb között jutott el hozzám a labda, de a végén be tudtam rúgni. Végig az volt bennem, hogy ez nem érhet így véget, ha küzdesz érte, akkor a szerencse melléd áll
- fogalmazott Szoboszlai.
A magyar csapat a döntetlennel megőrizte egypontos előnyét a pótselejtezőt érő második helyen. Marco Rossi együttese legközelebb november 13-án Örményország vendégeként lép pályára, majd három nappal később Írországot fogadja.
