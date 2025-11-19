Korábbi játékosa ítéletet mondott Marco Rossiról

A magyar labdarúgó-válogatottat 2018 óta irányító Marco Rossi két Európa-bajnoki szereplést követően nem tudta elérni talán legnagyobb célját: hogy 40 év elteltével ismét kijuttassa Magyarországot a világbajnokságra. Felmerül a kérdés, vajon az olasz szakember kap-e újabb lehetőséget a próbálkozásra. A korábbi válogatott játékos, Korhut Mihály elismerően nyilatkozott a szövetségi kapitányról.

Marco Rossinál csak Baróti Lajos irányította több meccsen a magyar válogatottat Fotó: Illyés Tibor

Marco Rossi nagyon jól össze tudja rakni a csapatot, ez látszik már évről-évre. Remekül nyúl hozzá az új játékosokhoz, akik jól beilleszkednek a gárdába

– fogalmazott a BOON-nak a háromszoros magyar bajnok.

A korábbi DVSC-játékos utoljára 2019-ben szerepelt a magyar válogatottban, összesen 22 tétmérkőzésen lépett pályára a nemzeti együttesben. Tagja volt a 2016-os kontinenstornán szereplő csapatnak, a Rossi-korszakban pedig a Nemzetek Ligájában és a 2019-es Eb-selejtezőkön is pályára lépett.

Marco Rossi alatt fejlődött a támadójáték?

Az olasz futballról közismert, hogy a védekezésre helyezik a hangsúlyt. Ugyanakkor minden meccsen szereztünk gólt, úgyhogy ez a sztereotípia, miszerint Marco Rossi olaszként csak a védelemre helyezi a hangsúlyt, már nem valós. A támadásban is nagyot lépett előre a válogatott, pontosabbak vagyunk, több támadást tudunk építeni, amelyből helyzetekig jutunk és szerencsére gólokat is rúgunk belőle.

– elemezte a nemzeti csapatot Korhut.

Marco Rossi kinevezése óta ez volt az első olyan selejtezősorozat, amelyben a magyar válogatott minden mérkőzésén legalább egy gólt szerzett. A 2023-as Eb-selejtezőkön is közel álltunk ehhez a teljesítményhez, ám a Montenegró elleni 0-0 keresztülhúzta a számításokat. Mindezt tetézi, hogy ezúttal a világelithez tartozó Portugália is a riválisaink között szerepelt, ellenük pedig Szoboszlaiék négyszer is betaláltak, ami mindenképpen biztató jel a jövőre nézve.