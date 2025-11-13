Le a kalappal a magyar szurkolók előtt, máris hatalmas a hangulat - Fotók

A távoli helyszín ellenére több száz magyar szurkoló utazott el Jerevánba a válogatott csütörtök esti (18 óra, tv: M4 Sport) vb-selejtezőjére. Rajtuk nem fog múlni a siker, hiszen Marco Rossi együttese óriási esély előtt áll: egy győzelemmel nagy lépést tehet a továbbjutás felé.

A magyar szurkolókon nem fog múlni a siker Fotó: Kibédi Péter

Rossi már kihirdette a kezdőcsapatot, és a lehető legerősebb 11-gyel nyit Jerevánban. Ha a magyar csapat nyer, akkor szinte biztosan pótselejtezőt játszhat a világbajnoki részvételért jövő márciusban.

Az F csoport állása 1. Portugália 10 pont 2. Magyarország 5 pont 3. Írország 4 pont 4. Örményország 3 pont

Magyar szurkolók Jerevánban Fotó: Kibédi Péter

A magyar szurkolók mindenhova elkísérik a válogatottat Fotó: Kibédi Péter