Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Le a kalappal a magyar szurkolók előtt, máris hatalmas a hangulat - Fotók

világbajnokság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 16:49 / FRISSÍTÉS: 2025. november 13. 17:13
szurkolókMarco Rossi
Máris óriási a hangulat Örményországban. A magyar szurkolókon nem fog múlni a válogatott sikere a csütörtök esti vb-selejtezőn.
CHI
A szerző cikkei

A távoli helyszín ellenére több száz magyar szurkoló utazott el Jerevánba a válogatott csütörtök esti (18 óra, tv: M4 Sport) vb-selejtezőjére. Rajtuk nem fog múlni a siker, hiszen Marco Rossi együttese óriási esély előtt áll: egy győzelemmel nagy lépést tehet a továbbjutás felé. 

Magyar szurkolók vonulnak Örményországban
A magyar szurkolókon nem fog múlni a siker Fotó: Kibédi Péter

Rossi már kihirdette a kezdőcsapatot, és a lehető legerősebb 11-gyel nyit Jerevánban. Ha a magyar csapat nyer, akkor szinte biztosan pótselejtezőt játszhat a világbajnoki részvételért jövő márciusban.

Az F csoport állása

1. Portugália 10 pont

2. Magyarország 5 pont

3. Írország 4 pont

4. Örményország 3 pont 

Magyar szurkolók Jerevánban
Magyar szurkolók Jerevánban Fotó: Kibédi Péter
A magyar szurkolók mindenhova elkísérik a válogatottat Fotó: Kibédi Péter

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu