Marco Rossi tartja a szavát, a legerősebb kezdőcsapatát küldi pályára

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 16:34
Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette a kezdőcsapatot. A magyar válogatott csütörtök este Jerevánban Örményországgal találkozik labdarúgó világbajnoki-selejtezőn.
Csoportja második helyéről várja a vb-selejtezők folytatását a magyar válogatott, amely csütörtökön (18 óra, tv: M4 Sport) Örményországban lép pályára. Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés előtt elmondta, kizárólag a győzelmet fogadja el, három pontot kell szerezni Jerevánban. Az olasz szakember a mérkőzés előtt kezdőcsapatot hirdetett, és miután nyerni akar, a legerősebb 11-et állította össze.

Marco Rossi győzelemre készül a magyar válogatottal
Marco Rossi győzelemre készül a magyar válogatottal Fotó: Szabó Miklós

A magyar válogatott kezdőcsapata Örményország ellen

Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.

Ha a magyar csapat megnyeri a mérkőzést, akkor óriási lépést tesz a pótselejtező felé.

Az F csoport állása

1. Portugália 10 pont

2. Magyarország 5 pont

3. Írország 4 pont

4. Örményország 3 pont 

