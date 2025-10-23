Szoboszlai és a többiek, itt az összes BL-meccs végeredménye

Kiütéses sikerrel tért vissza a győztes útra a Liverpool. Az angol bajnok négy vereség után sima BL-meccsen nyert 5-1-re az Eintracht Frankfurt otthonában. Szoboszlai Dominik a mezőny legjobbja lett, gólt lőtt, gólpasszt adott, s egy harmadikat is előkészített. Kerkez Milos ezúttal végig a kispadon ragadt.
Athletic Bilbao (spanyol)-Qarabag (azeri) 3-1 (1-1)
gól: Guruzeta (40., 86.), Navarro (40.), illetve Andrade (1.)
Galatasaray (török)-Bodö/Glimt (norvég) 3-1 (2-0)
gól: Osimhen (3., 33.), Akgün (60.), illetve Helmersen (76.)
Eintracht Frankfurt (német)-Liverpool (angol) 1-5 (1-3)
gól: Kristensen (26.), illetve Ekitike (35.), Van Dijk (39.), Konate (44.), Gakpo (66.) Szoboszlai (70.)
Real Madrid (spanyol)-Juventus (olasz) 1-0 (0-0)
gól: Bellingham (58.)
Monaco (francia)-Tottenham (angol) 0-0
Atalanta (olasz)-Slavia Praha (cseh) 0-0
Chelsea (angol)-Ajax (holland) 5-1 (4-1)
gól: Guigi (28.), Caicedo (27.), Fernandez (45., 11-esből), Estevao (45+6., 11-esből), George (48.), illetve Weghorst (33., 11-esből)
Bayern München (német)-Brugge (belga) 4-0 (3-0)
gól: Kari (5.), Kane (14.), Díaz (34.), Jackson (79.)
Sporting (portugál)-Marseille (francia) 2-1 (0-1)
gól: Catamo (69.), Santos (86.) illetve Paixao (14.)
