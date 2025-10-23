BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Szoboszlai és a többiek, itt az összes BL-meccs végeredménye

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 05:45
blLiverpool
Szoboszlai Dominik volt a legjobb, gálázva szakította meg rossz sorozatát a Liverpool. Itt vannak a szerdai BL-meccsek végeredményei.

Kiütéses sikerrel tért vissza a győztes útra a Liverpool. Az angol bajnok négy vereség után sima BL-meccsen nyert 5-1-re az Eintracht Frankfurt otthonában. Szoboszlai Dominik a mezőny legjobbja lett, gólt lőtt, gólpasszt adott, s egy harmadikat is előkészített. Kerkez Milos ezúttal végig a kispadon ragadt.

Szoboszlai volt a legjobb a Liverpool BL-meccsén
Szoboszlai volt a legjobb a Liverpool BL-meccsén Fotó: Liverpool FC

BL-meccsek eredményei, szerda, 3. forduló:

Athletic Bilbao (spanyol)-Qarabag (azeri) 3-1 (1-1)
gól: Guruzeta (40., 86.), Navarro (40.), illetve Andrade (1.)

Galatasaray (török)-Bodö/Glimt (norvég) 3-1 (2-0)
gól: Osimhen (3., 33.), Akgün (60.), illetve Helmersen (76.)

Eintracht Frankfurt (német)-Liverpool (angol) 1-5 (1-3)
gól: Kristensen (26.), illetve Ekitike (35.), Van Dijk (39.), Konate (44.), Gakpo (66.) Szoboszlai (70.)

Real Madrid (spanyol)-Juventus (olasz) 1-0 (0-0)
gól: Bellingham (58.)

Monaco (francia)-Tottenham (angol) 0-0

Atalanta (olasz)-Slavia Praha (cseh) 0-0

Chelsea (angol)-Ajax (holland) 5-1 (4-1)
gól: Guigi (28.), Caicedo (27.), Fernandez (45., 11-esből), Estevao (45+6., 11-esből), George (48.), illetve Weghorst (33., 11-esből)

Bayern München (német)-Brugge (belga) 4-0 (3-0)
gól: Kari (5.), Kane (14.), Díaz (34.), Jackson (79.)

Sporting (portugál)-Marseille (francia) 2-1 (0-1)
gól: Catamo (69.), Santos (86.) illetve Paixao (14.)

