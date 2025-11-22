Családi gyász és fáradtság, Kerkez Milos váratlan helyzetbe került

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a címvédő Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati (16 óra, tv: Spíler 1) mérkőzésén. Arne Slot együttese a nyolcadik helyről várja a folytatást, és nincs jó formában: a legutóbbi tíz mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg, a többit kivétel nélkül elveszítette. A Liverpool-Nottingham Forest meccs kapcsán a Liverpool Echo három újságírója megtippelte a kezdőcsapatot, és ketten úgy vélik, Kerkez Milos újra a nyitó 11 tagja lesz. A magyar védő váratlan helyzetbe került, mert riválisa, Andy Robertson nehéz napokon van túl.
Ian Doyle úgy véli, feltehetően Kerkez Milos kerül a kimerült Andy Robertson helyére a balhátvéd posztján – a skót válogatott csapatkapitánya csütörtökön nem vett részt az edzésen, mert családi temetésen volt. Mark Jones szerint is Kerkezzel kezd Arne Slot, mert Robertsonnak nehéz időszakot tudhat maga mögött. A skót válogatottal Dánia ellen mindent kiadott magából, és Jones is említette a családi gyászt. Emellett hozzátette, Kerkez önbizalmát rendbe kell hozni, és a következő hetekben hatékonyan rotálhat Robertsonnal. Eközben Theo Squires arra számít, hogy szombaton a Liverpool-Nottingham Forest meccsen Robertson kap helyet a kezdőcsapatban, és Kerkez csak a cserék között kap lehetőséget.
Premier League-lázban ég az ország!
