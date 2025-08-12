Megszólalt a Fradi hőse: A magyar focinak jó, ha magyar játékosok szerzik a gólokat, adják a gólpasszokat

A budapesti visszavágóra maradt a döntés a Fradi Bajnokok Ligája-selejtezőjén a Ludogorec ellen. Mint ismert, a magyar bajnok az előző körben kettős győzelemmel jutott tovább az örmény Noah ellen, most azonban az utóbbi 14 szezon bolgár aranyérmese volt az ellenfél. Az már egyébként a Groupama Arénában megrendezett visszavágó előtt kiderült, hogy a továbbjutó a Qarabag csapatával mérkőzhet meg a BL-főtáblás szereplésért, miután az azeriek kiejtették az északmacedón Shkëndiját.

Varga Barnabás egy fejesgóllal szerzett vezetést a Fradinak Fotó: Bors

A találkozó egy ludogoreci lesgóllal indult, a hatodik percben Csocsev fejelt Dibusz kapujába, de a játékvezető érvénytelenítette a találatot. A lesállást a VAR is megerősítette. A 38. percben viszont szó sem lehetett lesről a másik oldalon. Ötvös ívelte a labdát Varga Barnabás fejére, aki a hálóba bólintott, előnyhöz juttatva ezzel a Fradit. A 79. percben Gruber passzából duplázni tudott Varga, majd a 86. percben Tóth Alex szöglete után Szalai Gábor fejelt a kapuba és állította be a 3-0-ás végeredményt.

Tudtuk, hogy nagyon fontos ez a mérkőzés, a szezon eddigi legfontosabb mérkőzése. Szerettünk volna továbbjutni, és szerencsére sikerült. Köszönjük a szurkolóknak, fantasztikus hangulatot csináltak. Az első 10-15 perc nem sikerült olyan jól, mint idegenben, aztán egyre jobban ritmusba jött a csapat, jöttek a helyzetek

- fogalmazott a mérkőzés után az M4 Sport kamerái előtt a kétgólos Varga Barnabás. Arról, hogy mindkét gólpasszt magyar játékostól kapta, sőt, a harmadik gólt is magyar focisták hozták össze, azt mondta:

Mindegy, ki rúgja a gólokat, adja a gólpasszokat, egy csapat vagyunk, de a magyar focinak ez mindig jó, hogy magyar játékosok szerzik a gólokat, adják a gólpasszokat a nemzetközi színtéren, ez emeli a magyar foci színvonalát.

Gruber Zsombor elmondta, azzal küldte a pályára Robbie Keane, hogy próbáljon zavart okozni a bolgár védelemben, és ez sikerült is. Hozzátette, egyre jobban érzik egymást Varga Barnabással.

Próbáltam úgy beállni, hogy mindent kiadjak magamból, érzem a bizalmat, harcolok tovább

- fogalmazott Gruber.