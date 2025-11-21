Mindenki Kerkez Milos vallomásán nevet

Sok más futballista mellett Kerkez Milosnak is nehéz kérdést szegeztek az angol Premier League hivatalos YouTube-csatornáján megjelent videóban. A bajnoki címvédő Liverpool és a magyar labdarúgó-válogatott balhátvédjének válasza különösen viccesre sikerült.
Akadtak furcsa kérdések dögivel (például: zöld vagy sárga a teniszlabda?; nedves-e a víz? kerékből vagy ajtóból van-e több a világon?), de Kerkeznek arra kellett válaszolnia, hogy szerinte léteznek-e földönkívüliek.
Nos, a 22 éves, szerb-magyar focista olyan választ adott, amivel mindenkit meglepett, és jó néhány kommentelőt meg is ihletett.
Igen! Nem lehetünk egyedül. Én egy idegen vagyok
– válaszolta Kerkez Milos mosolyogva a kérdésre.
"Kerkez nagyon vicces";
"Hé, földönkívüli Kerkez, hol van az igazi Kerkez?";
"Akkor nem csoda, hogy így játszol" – sorjáznak a reakciók Kerkez "vallomására".
A Liverpool legközelebb szombaton (16.00, tv: Spíler 1) a Nottinghamet fogadja, amely az előző (arany)szezonban az Anfielden legyőzte (0-1) a Poolt, majd a City Groundon 1-1-re végzett Szoboszlai Dominikék ellen.
...8. Liverpool 18;
...19. Nottingham 9.
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.