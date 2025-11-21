Mindenki Kerkez Milos vallomásán nevet

Sok más futballista mellett Kerkez Milosnak is nehéz kérdést szegeztek az angol Premier League hivatalos YouTube-csatornáján megjelent videóban. A bajnoki címvédő Liverpool és a magyar labdarúgó-válogatott balhátvédjének válasza különösen viccesre sikerült.

Fotó: AFP

Akadtak furcsa kérdések dögivel (például: zöld vagy sárga a teniszlabda?; nedves-e a víz? kerékből vagy ajtóból van-e több a világon?), de Kerkeznek arra kellett válaszolnia, hogy szerinte léteznek-e földönkívüliek.

Nos, a 22 éves, szerb-magyar focista olyan választ adott, amivel mindenkit meglepett, és jó néhány kommentelőt meg is ihletett.

Igen! Nem lehetünk egyedül. Én egy idegen vagyok

– válaszolta Kerkez Milos mosolyogva a kérdésre.

"Kerkez nagyon vicces";

"Hé, földönkívüli Kerkez, hol van az igazi Kerkez?";

"Akkor nem csoda, hogy így játszol" – sorjáznak a reakciók Kerkez "vallomására".

A Liverpool legközelebb szombaton (16.00, tv: Spíler 1) a Nottinghamet fogadja, amely az előző (arany)szezonban az Anfielden legyőzte (0-1) a Poolt, majd a City Groundon 1-1-re végzett Szoboszlai Dominikék ellen.