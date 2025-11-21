Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenki Kerkez Milos vallomásán nevet

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 11:30
Kerkez MilosPremier LeagueföldönkívüliSzoboszlai Dominik
Olyan választ adott a nekiszegezett kérdésre, ami beindította a szurkolókat. Kerkez Milostól azt is megkérdezték, hová lett az igazi énje.
LL
A szerző cikkei

Sok más futballista mellett Kerkez Milosnak is nehéz kérdést szegeztek az angol Premier League hivatalos YouTube-csatornáján megjelent videóban. A bajnoki címvédő Liverpool és a magyar labdarúgó-válogatott balhátvédjének válasza különösen viccesre sikerült.

Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje
Kerkez Milos nem csak hisz a földönkívüliek létezésében, ennél meredekebb dolgot is bevallott
Fotó: AFP

Akadtak furcsa kérdések dögivel (például: zöld vagy sárga a teniszlabda?; nedves-e a víz? kerékből vagy ajtóból van-e több a világon?), de Kerkeznek arra kellett válaszolnia, hogy szerinte léteznek-e földönkívüliek.

Kerkez Milos meglepő választ adott

Nos, a 22 éves, szerb-magyar focista olyan választ adott, amivel mindenkit meglepett, és jó néhány kommentelőt meg is ihletett.

Igen! Nem lehetünk egyedül. Én egy idegen vagyok

– válaszolta Kerkez Milos mosolyogva a kérdésre.

"Kerkez nagyon vicces";

"Hé, földönkívüli Kerkez, hol van az igazi Kerkez?";

"Akkor nem csoda, hogy így játszol" – sorjáznak a reakciók Kerkez "vallomására".

A Liverpool legközelebb szombaton (16.00, tv: Spíler 1) a Nottinghamet fogadja, amely az előző (arany)szezonban az Anfielden legyőzte (0-1) a Poolt, majd a City Groundon 1-1-re végzett Szoboszlai Dominikék ellen.

A Premier League állása 11 forduló után:

  1. Arsenal 26 pont;
  2. Manchester City 22;
  3. Chelsea 20;

...8. Liverpool 18;

...19. Nottingham 9.

 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu