Gulácsi veszélyben? Rendőrök sietnek a segítségére

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 09:30
Több ezer feltüzelt magdeburgi szurkoló érkezik az RB Leipzig soron következő kupameccsére. Gulácsi Péter csapatának mérkőzését rendőrök százai felügyelik.

Németországban kiemelten kockázatosnak minősítették a december 2-án esedékes RB Leipzig-Magdeburg mérkőzést. Gulácsi Péter együttese hazai környezetben fogadja a Lipcsétől alig másfél órányi autóútra fekvő város másodosztályú csapatát, a találkozót pedig a helyi sajtó értesülései szerint több száz rendőr fogja biztosítani.

Gulácsi Péter már 350. meccset játszott az RB Leipzig színeiben
Gulácsi Péter már 350 meccset játszott az RB Leipzig színeiben / Fotó: NurPhoto

A német RB Live információi alapján a lipcsei rendőrség az összecsapást a legmagasabb biztonsági besorolás kategóriába sorolta. A helyi egységek mellett a tartományi és szövetségi rendfenntartó szervek támogatását is igénybe vették. A rendőrség taktikai megfontolásokból nem közölt pontos létszámadatokat.

Különleges hangulat vár Gulácsiékra

Ilyen mértékű biztonsági készültségre még a legnagyobb Bundesliga-összecsapások alkalmával is ritkán kerül sor, viszont ez a keletnémet derbi a kevés kivételek egyike. A két tábor közötti ellenséges viszony jócskán túlmutat a szokványos rivalizáláson, ami elsősorban a földrajzi közelségből fakad. Ráadásul a felek 2013 óta nem néztek egymással farkasszemet, ami tovább fokozza a találkozó különleges feszültségét.

A várakozások szerint több mint 40 ezer néző látogat majd ki a stadionba, köztük mintegy 6500–7000 vendégszurkoló. Emellett előreláthatólag olyan magdeburgi drukkerek is megjelennek majd a stadionnál, akiknek nincs érvényes belépőjük a mérkőzésre.

Gulácsi Péter, a magyar válogatott egykori hálóőre feltehetően csupán a kispadról szemléli majd a parázs hangulatú összecsapást, mivel a Lipcse a kupasorozatban rendszerint a tartalékkapusnak biztosít játéklehetőséget.

 

