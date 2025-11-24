„Őszintén szólva nem tudtam” – Gulácsit óriási meglepetés érte, ezt mondta róla az edzője

Magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott vasárnap a Werder Bremen ellen, és továbbra is az éllovas Bayern München első számú üldözője az RB Leipzig labdarúgócsapata. A mérkőzés azért is emlékezetes maradhat Gulácsi Péter számára, mert a 35 éves magyar kapus a 350. tétmérkőzését játszotta a 2015 óta szolgált lipcsei klubjában.

Gulácsi Péter triplán örülhetett: a győzelemnek, a nullázásnak és a meglepetés-jubileumának / Fotó: Facebook/rbleipzig.com

Gulácsi a különleges alkalmat azzal ünnepelte meg, hogy már a 114. meccsét zárta kapott gól nélkül. Ebben persze szerepe volt a régi harcostársa, Orbán Willi irányította védelemnek is, de Ole Werner vezetőedző nem csak udvariasságból emelte ki újabban olykor kritizált kapusát is az értékelésében:

"Az első félidővel nagyon-nagyon elégedett voltam. Szervezettség tekintetében, különösen védekezésben szerintem ez volt az egyik legjobb teljesítményünk a szezonban. Az egyetlen szépséghiba az volt, hogy nem szereztünk gólt. Szünet után erősebb Werder jött ki az öltözőből, és tíz percig nagyon jól játszott.

De volt egy remek kapusunk és egy kis szerencsénk.

Aztán az első gólunk önbizalmat adott, a másodikkal pedig megérdemelten döntöttük el a javunkra a meccset" – mondta Werner, nem Gulácsi jubileumát, hanem a teljesítményét felemlegetve.

Gulácsi Pétert is meglepte a saját mérföldköve

Maga a lipcsei klublegenda a lefújás után elárulta: előzetesen fogalma sem volt arról, hogy milyen kerek számhoz érkezett.

Hihetetlenül büszke vagyok erre a számra. Őszintén szólva a meccs előtt egyáltalán nem tudtam, hogy már ennyinél tartok. Ez egy lenyűgöző szám egy számoma különleges klubban, nagyon örülök neki!

Az első perctől uraltuk a mérkőzést. A Bréma az általunk vártnál kicsi passzívabban kezdett, de kompakt volt és nem volt egyszerű helyzeteket kialakítanunk. A nyitottabb játékot hozó második félidőben már ezt is jól csináltuk, és összességében domináltuk a meccset" – idézte az elégedetten nyilatkozó magyar ünnepeltet a klub honlapja.

Gulácsi Péterék legközelebb pénteken (20.30, tv: Aréna 4) a Borussia Mönchengladbach vendégei lesznek a német bajnokság 12. fordulójában.