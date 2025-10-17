„Érzelmes pillanatok várnak” – Gulácsi nagy találkozásra készül

Szombaton (15.30, tv: Aréna 4) először érkezik ellenfélként az RB Leipzig stadionjába a klubban legtovább és legtöbb tétmeccsen játszott Yussuf Poulsen. A 2013-ban még a harmadosztályban is újonc lipcseiekhez szegődött, majd idén nyáron 12 év után a német Bundesliga élvonalában újonc Hamburghoz igazolt, 31 éves csatár kereken egy évtizedig volt Gulácsi Péter és Orbán Willi csapattársa.

Gulácsi Péter 10 évig volt Yussuf Poulsen (balra) csapattársa, most ellenfelek lesznek a Lipcse-Hamburg meccsen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem csak az Orbánnak minap már üzenő Poulsen készül a nagy napra, de Gulácsi Péter, a 35 éves magyar kapusklasszis is elérzékenyülve várja a viszontlátást.

Gulácsi Péter jól ismeri Poulsent

Biztosan történik majd egy s más a stadionban, érzelmes pillanatok várnak ránk. A szurkolóink többször megmutatták már, milyen szeretettel tekintenek a volt játékosainkra, még ha ellenfélként térnek is vissza. Én is nagyon örülök, hogy újra találkozunk Yussival.

Az ember természetesen nagyon-nagyon jól ismer egy olyan játékost, akivel tíz évig együtt szerepelt, de ettől még nem mindig tudhatom, melyik helyzetben lő jobbra vagy balra. Ennek ellenére azért jelent egy kis előnyt tudni, hogyan érkezik a rövidre vagy mit szokott tenni a beadásoknál. Minél messzebb kell tartanunk a hamburgiakat a kapunktól, hogy Yussi ne sokszor kerüljön helyzetbe – mondta Gulácsi a szombati meccs főszereplőjére utalva, akinek a felesége, két gyermekük, sőt a Dániából odarepülő édesanyja is a helyszínen szurkol majd volt csapata ellen (mellesleg a hírek szerint 10 ezer hamburgi drukker társaságában).

Az RB Leipzig legtöbb meccset játszott futballistái: 1. Yussuf Poulsen 425 tétmérkőzés; 2. Orbán Willi 355, 3. Gulácsi Péter 345.

A német Bundesliga élcsoportja: 1. Bayern München 18 pont, 2. Borussia Dortmund 14, 3. RB Leipzig 13, …9. Hamburger SV 8.