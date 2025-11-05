Gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják Gulácsi korábbi riválisát

Pár nap múltán újra edzésbe állt, sőt a vasárnapi, Hellas Verona vendégeként 2-1-re megnyert olasz Serie A-meccsen már az Internazionale kispadján ült Josep Martínez. A svájci Yann Sommer mögött második számú kapusnak számító, 27 éves, egyszer a spanyol válogatottban is szerepelt labdarúgó múlt héten kínai autójával elgázolt egy 81 éves férfit, akinek az életébe került a baleset. Az idős áldozat elektromos kerekesszékkel közlekedett, amikor vélhetően rosszul lett és ezért hirtelen irányt váltva kerülhetett a kocsi elé. Csakhogy a legfrissebb olasz sajtóértesülések szerint a hatóságoknál felvetődött Martínez felelőssége is a tragédiában.

Josep Martínezt azzal gyanúsítják, hogy mobilozott a halálos balesetkor

Fotó: AFP

Noha az Inter kapusa a történtek után azonnal megállt és az idős férfi segítségére sietett, a gyorsan odaérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta. Martínez nem sérült meg, de sokkos állapotba került.

Josep Martínez mobilozott?

Most kiderült, hogy a comói ügyészségen vizsgálatot indítottak annak a kiderítésére, hogy a spanyol futballista nem a mobiltelefonjával foglalkozott-e, amikor bekövetkezett a baj. Ez gondatlanságból elkövetett emberölést jelentene. A csendőrök lefoglalták a terepjáróját és a kapus telefonját, hogy megtudják: volt-e hívása vagy SMS-e a halálos baleset időpontjában.

Il secondo portiere dell'#Inter Josep #Martinez hai investito e ucciso un anziano in carrozzina nel comasco. L'incidente mentre il giocatore si stava recando ad un allenamento ad Appiano Gentile. #Tg1 Davide Gangale pic.twitter.com/QpoAz3vw5z — Tg1 (@Tg1Rai) October 28, 2025

A Barcelonánál nevelkedett Martínez korábban két évig Gulácsi Péter mögött az RB Leipzig cserekapusa volt. Ez idő alatt csak négyszer játszhatott, mielőtt 2022-ben kölcsön-, egy évre rá pedig eladták a Genoának – ahonnan tavaly szerződtette az Inter. A milánói sztárklubban az előző szezonban összesen tíz, az ideiben eddig két tétmeccsen védett.