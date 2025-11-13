"Nem ez a legerősebb magyar csapat" - Dombi Tibor látja, mi a baj a válogatottal

A magyar válogatott mindössze két mérkőzésre van attól, hogy 28 év után ismét világbajnoki pótselejtezőt játszhasson. Ezt csütörtökön Örményországban, majd vasárnap idehaza az írek ellen biztosíthatja be. Legutóbb 1997-ben járt ilyen közel a vb-szerepléshez a nemzeti együttes, akkor Jugoszlávia volt az ellenfél, ám Csank János csapata mindkét találkozón súlyos vereséget szenvedett, itthon 7-1-re, Belgrádban 5-0-ra kapott ki. A keret tagja volt akkor, s pályára is lépett a DVSC legendás játékosa, Dombi Tibor is, aki szerint a mostani magyar válogatott nem feltétlenül a legerősebb az azóta eltelt időszakban.

Dombi Tibor jelenleg az NB I-es DVSC csapatánál másodedző / Fotó: Nemzeti Sport

A jelenleg a Debrecen másodedzőjeként dolgozó Dombi szerint kár összehasonlítani az 1997-es gárdát a mostanival.

Úgy gondolom, az elmúlt években volt már hasonlóan erős, sőt talán még erősebb magyar csapat is. Ne feledjük, három egymást követő Európa-bajnokságra is kijutottunk, és nem lehet azt mondani, hogy azok a gárdák ne lettek volna ugyanilyen erősek. Legfeljebb úgy lehet összehasonlítani ezt a keretet az 1997-essel, hogy mindkettő a világbajnokságért küzdött

- ismerte el az NB I-ben a Lokival hét bajnoki címet szerző Dombi szerint a válogatott képes kezelni a nyomást.

"Kétségkívül minden játékos érzi most a nyomást, de a többség játszott már komoly téttel bíró mérkőzéseket és fel van készülve erre. Tavaly Európa-bajnokságon is szerepelt a csapat, úgyhogy ezzel nem lehet gond"

- mondta Dombi, aki ugyanakkor egy aggasztó jelenségre is felhívta a figyelmet:

Érdekes, hogy amikor igazán erős ellenfelekkel találkozunk, a csapat szinte mindig extra teljesítményt nyújt. Viszont ha papíron gyengébb rivális jön szembe velünk, akkor nem mindig találja azonnal az együttes a ritmust. Ennek ellenére az örmény és az ír meccset is meg lehet oldani, bár egyik találkozó sem lesz egyszerű.

Dombi Tibor: továbbra is fejlődnie kell a válogatottnak

A debreceni ikon azt is kiemelte, fontos, hogy Marco Rossi együttese kiegyensúlyozottabb legyen.

Fejlődni mindig lehet, még a világbajnok Argentína is talál új dolgokat, amiben javulhat. Nincs kifejezetten gyenge pontja ennek a magyar csapatnak, de a kiegyensúlyozottság terén lehetne még egy szinttel feljebb lépni, hogy egymás után több meccset is le tudjanak hozni hibátlanul.

A korábbi válogatott szélső az egyetlen debreceni kerettagról, Bárány Donátról elismerően beszélt.