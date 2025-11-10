Már az éjszakai alvást tervezi a Fradi válogatott sztárja

Az örmény-magyar vb-selejtező előtt a Telki sajtótájékoztatón Tóth Alex, a Ferencváros 20 éves középpályása hangsúlyozta: ez a találkozó sok szempontból hasonló lehet ahhoz, amelyet a magyar válogatott októberben, hazai pályán 2-0-ra megnyert. A fiatal játékos szerint „ki-ki meccs lesz”, és a válogatottnak mindenképpen kezdeményeznie kell.
"Fontos lesz, hogy ugyanúgy kezdeményezzünk, mint a budapesti összecsapáson. Örményországban ki-ki mérkőzés lesz, nehéz kilencven perc elé nézünk, és miután mind a két válogatottnak fontos az eredmény, alighanem a vártnál is keményebb párharcok lesznek. Nagyon jó lenne, ha csütörtök este már nyugodtan hajthatnánk álomra a fejünket, és bebiztosítanánk a csoport második helyét magunk számára.”
- fogalmazott Tóth Alex.
A játékos jó formában érkezett a válogatotthoz: hétvégén az Fradi színeiben gólpasszt adott Varga Barnabásnak, majd maga is betalált a Kazincbarcika elleni bajnokin. Bízik benne, hogy ezt a teljesítményt a nemzeti csapatban is kamatoztathatja - írta a Magyar Nemzet.
„Jó lenne, ha át tudnám menteni a formámat a válogatottba is. És nemcsak én, hanem az újonc Redzic Damir is.”
Tóth arról is beszélt, hogy klubjában több pozícióban is játszik, de számára ez nem jelent gondot.
„Teljesen mindegy, hol vagyok, csak a pályán legyek. Tudom, melyik poszton mit várnak el tőlem, aszerint szeretnék mindig játszani, hogy először is az edzőnek feleljek meg, aztán magamnak és a csapatnak is a hasznára legyek.”
Hozzátette, hogy jó érzésekkel érkezett Telkibe:
„Most jó szájízzel hagytam el a klubomat, mert eredményes meccsem volt a hétvégén. Nagyobb önbizalommal tudok ilyenkor jönni, és ráadásul éppen egy válogatottbeli csapattársamnak sikerült gólpasszt adnom.”
A sajtótájékoztatón ott volt a keret újonca, Redzic Damir is. A Dunaszerdahely 22 éves csatára remek idényt fut a szlovák bajnokságban, már hét gólnál tart, és legutóbb az ő találata döntött a Ruzomberok ellen. Elmondása szerint nem számított rá, hogy Marco Rossi behívja a keretbe.
„Alex az elsők között volt, aki rám írt, hogy gratulál” - mesélte Redzic, miután kiderült, hogy meghívót kapott a válogatottba.
A pécsi születésű támadó nem tulajdonított nagy jelentőséget annak sem, amikor megtudta, hogy a Slovan elleni mérkőzését a helyszínen nézi meg Marco Rossi:
„Nem gondoltam nagyon túl, próbáltam ugyanúgy dolgozni és ugyanúgy játszani. Igyekeztem a saját formámat hozni, és meggyőzni őt, hogy ide tudok tartozni a csapathoz. A legnagyobb álmom valósult meg azzal, hogy meghívót kaptam. Büszkeséggel tölt el, hogy válogatott lehetek.
Tóth és Redzic korábban már játszottak együtt: az FTC második csapatában, az NB III-ban szerepeltek egy csapatban.
„Jó átélni, hogy jönnek új arcok” - mondta Tóth, majd hozzátette, Redzic számára nem újonc, hiszen sok időt töltöttek együtt korábban.
Redzic pedig újra hangsúlyozta:
„Sok jó játékos szerepel a válogatottban, nagy kvalitása van ennek a csapatnak. Reményeim szerint sokat tudok majd tanulni itt.”
A magyar válogatott jelenleg a második, pótselejtezőt érő helyen áll az F csoportban 5 ponttal. A portugálok vezetik a csoportot 10 ponttal, mögöttünk az írek 4, az örmények 3 ponttal következnek.
A sorsdöntő találkozók:
Csütörtök (18:00): Örményország-Magyarország (Jereván)
Vasárnap (15:00): Magyarország-Írország (Puskás Aréna)
