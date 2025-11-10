Már az éjszakai alvást tervezi a Fradi válogatott sztárja

Az örmény-magyar vb-selejtező előtt a Telki sajtótájékoztatón Tóth Alex, a Ferencváros 20 éves középpályása hangsúlyozta: ez a találkozó sok szempontból hasonló lehet ahhoz, amelyet a magyar válogatott októberben, hazai pályán 2-0-ra megnyert. A fiatal játékos szerint „ki-ki meccs lesz”, és a válogatottnak mindenképpen kezdeményeznie kell.

Tóth Alex (balra) és Redzic Damir, a magyar válogatott tagjai nyilatkoztak az örmény-magyar vb-selejtező előtt Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség

Örmény-magyar: Tóth már csütörtök este nyugodtan aludna

"Fontos lesz, hogy ugyanúgy kezdeményezzünk, mint a budapesti összecsapáson. Örményországban ki-ki mérkőzés lesz, nehéz kilencven perc elé nézünk, és miután mind a két válogatottnak fontos az eredmény, alighanem a vártnál is keményebb párharcok lesznek. Nagyon jó lenne, ha csütörtök este már nyugodtan hajthatnánk álomra a fejünket, és bebiztosítanánk a csoport második helyét magunk számára.”

- fogalmazott Tóth Alex.

A játékos jó formában érkezett a válogatotthoz: hétvégén az Fradi színeiben gólpasszt adott Varga Barnabásnak, majd maga is betalált a Kazincbarcika elleni bajnokin. Bízik benne, hogy ezt a teljesítményt a nemzeti csapatban is kamatoztathatja - írta a Magyar Nemzet.

„Jó lenne, ha át tudnám menteni a formámat a válogatottba is. És nemcsak én, hanem az újonc Redzic Damir is.”

Tóth arról is beszélt, hogy klubjában több pozícióban is játszik, de számára ez nem jelent gondot.

„Teljesen mindegy, hol vagyok, csak a pályán legyek. Tudom, melyik poszton mit várnak el tőlem, aszerint szeretnék mindig játszani, hogy először is az edzőnek feleljek meg, aztán magamnak és a csapatnak is a hasznára legyek.”

Hozzátette, hogy jó érzésekkel érkezett Telkibe:

„Most jó szájízzel hagytam el a klubomat, mert eredményes meccsem volt a hétvégén. Nagyobb önbizalommal tudok ilyenkor jönni, és ráadásul éppen egy válogatottbeli csapattársamnak sikerült gólpasszt adnom.”

Tóth Alex 💬 Hasonló mérkőzésre számítok az örmények ellen, mint amit itthon játszottunk ellenük. Ki-ki meccs, amelyen nagyon fontos, hogy jó eredményt érjünk el, szeretnénk az utolsó forduló eredményétől függetlenül biztosítani a második helyet a csoportban. Örülök, hogy góllal… pic.twitter.com/QLMUT6UBB1 — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 10, 2025

Redzic Damir: „A legnagyobb álmom vált valóra”

A sajtótájékoztatón ott volt a keret újonca, Redzic Damir is. A Dunaszerdahely 22 éves csatára remek idényt fut a szlovák bajnokságban, már hét gólnál tart, és legutóbb az ő találata döntött a Ruzomberok ellen. Elmondása szerint nem számított rá, hogy Marco Rossi behívja a keretbe.