Szívszorító fotó, Diogo Jota özvegye így emlékszik elhunyt férjére

Rute Cardoso október 22-én egy csillagot ábrázoló fotót osztott meg közösségi oldalán, ezzel emlékezve elhunyt férjére, Diogo Jotára. A posztban csak ennyit írt: „October 22 2012” – egy szív kíséretében. A dátum különösen fontos számára, hiszen ezen a napon jöttek össze még a gimnáziumban, és ekkor indult el közös életük, amely később házasságban és három gyermekben teljesedett ki. A fehér szív azóta is Rute megemlékezéseinek állandó jelképe, amellyel a „örök szerelemre” utal.
A poszt rövid idő alatt hatalmas támogatást kapott: Alisson Becker felesége, Natalia, egy szívemojival reagált, míg a Liverpool korábbi focistájának, Thiago Alcantara párja, Julia Vigas imádkozó és szívecskés emojikkal fejezte ki együttérzését.
A rajongók sem maradtak csendben: egyikük, a Liverpool legendás mondatával kommentelt:
„You'll Never Walk Alone”
– mások pedig vigasztaló üzeneteket küldtek: „Maradj erős, Rute”, illetve „Amíg a szívedben él, sosem ment el igazán.”
Rute Cardoso júliusban, Jota tragikus halála után először az esküvőjükről osztott meg fotókat. A július 22-i posztban a pár táncolás közben és kézen fogva látható.
