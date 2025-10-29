Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Szívszorító fotó, Diogo Jota özvegye így emlékszik elhunyt férjére

Diogo Jota
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 18:40
özvegyposzt
Rute Cardoso ismét könnyeket fakasztó üzenettel emlékezett elhunyt férjére. Diogo Jota özvegye egy különleges dátumot idézett fel közösségi médiájában: azt a napot, amikor még gimnazistaként egymásra találtak, és elkezdődött közös történetük.
Bors
Rute Cardoso október 22-én egy csillagot ábrázoló fotót osztott meg közösségi oldalán, ezzel emlékezve elhunyt férjére, Diogo Jotára. A posztban csak ennyit írt: „October 22 2012” – egy szív kíséretében. A dátum különösen fontos számára, hiszen ezen a napon jöttek össze még a gimnáziumban, és ekkor indult el közös életük, amely később házasságban és három gyermekben teljesedett ki. A fehér szív azóta is Rute megemlékezéseinek állandó jelképe, amellyel a „örök szerelemre” utal.

Diogo Jota özvegye új posztjával ismét könnyeket csalt mindenki szemébe
Fotó: Andrew Powell

A poszt rövid idő alatt hatalmas támogatást kapott: Alisson Becker felesége, Natalia, egy szívemojival reagált, míg a Liverpool korábbi focistájának, Thiago Alcantara párja, Julia Vigas imádkozó és szívecskés emojikkal fejezte ki együttérzését.

Diogo Jota özvegyét rengetegen támogatják

A rajongók sem maradtak csendben: egyikük, a Liverpool legendás mondatával kommentelt: 

„You'll Never Walk Alone”

 – mások pedig vigasztaló üzeneteket küldtek: „Maradj erős, Rute”, illetve „Amíg a szívedben él, sosem ment el igazán.”

Rute Cardoso júliusban, Jota tragikus halála után először az esküvőjükről osztott meg fotókat. A július 22-i posztban a pár táncolás közben és kézen fogva látható.

 

