Szívszorító fotóval törte meg a csendet Diogo Jota özvegye

A nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota özvegye könnyfakasztó képeket osztott meg Instagram-oldalán. Rute Cardoso és a néhai Liverpool-játékos három közös gyermeket neveltek: két fiuk 2021-ben és 2023-ban, kislányuk pedig 2024-ben született. A legkisebb gyermek első születésnapja alkalmából a háromgyermekes édesanya egy meghitt, ugyanakkor rendkívül megható fotósorozattal idézte fel a család közös pillanatait.

Diogo Jota párja rendszeresen a helyszínen támogatta szerelmét a Liverpool mérkőzésein / Fotó: Andrew Powell

Cardoso mindössze a következő szavakat fűzte a bejegyzéshez: "Egy teljes év."

Az egyik képen éppen a büszke édesapa látható, amint egy évvel ezelőtt hazaviszi újszülött gyermekét a kórházból. Szívbemarkoló gondolat, hogy a kicsinek ezeken a fényképeken túl aligha lesznek valódi emlékei Jotáról.

Az özvegy posztja alatt természetesen rengeteg támogató, együttérző üzenet jelent meg:

"Már fentről figyel titeket" – írta az egyikük.

"A szívünkben örökre velünk marad" – fogalmazott a másik.

A szerelmes pár mindössze másfél héttel a labdarúgó halála előtt mondta ki a boldogító igent. Akkor a menyasszony egy közeli fotót osztott meg, amelyen kéz a kézben állnak.