Cristiano Ronaldo kitálalt, ezért nem ment el Diogo Jota temetésére

Piers Morgan csütörtök délután tette közzé a Cristiano Ronaldóval készült exkluzív interjú második részét, amely az eddigi legszemélyesebb beszélgetésüknek ígérkezett – és valóban, a portugál ikon olyan témákat érintett, amelyekről korábban sosem beszélt. Ronaldo felidézte a pillanatot, amikor értesült válogatottbeli csapattársa, Diogo Jota haláláról, aki júliusban autóbalesetben vesztette életét testvérével együtt. Az ötszörös Aranylabdás azt is elárulta, miért nem ment el a válogatottbeli csapattársa temetésére.

Cristiano Ronaldo (jobbra) meghatódva beszélt Diogo Jota (balra) haláláról Fotó: Stu Forster

Ronaldo elérzékenyülten beszélt Diogo Jota tragédiájáról

Épp a konditeremben voltam Gióval (Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya – a szerk.). Nem akartam elhinni, amikor megláttam az üzeneteket. Sokat sírtam, ennek Gio a megmondhatója. Rendkívül nehéz pillanat volt a nemzetnek, a családnak, a barátoknak, csapattársaknak. Egy katasztrófa

- mondta a csatár, majd arról beszélt, hogy a tragédia ismét rávilágított számára: az élet törékeny, és nem szabad hosszú távra tervezni.

Boldognak kell lennünk minden pillanatban, mert bármi megváltozhat egy szempillantás alatt. Csak Isten tudja, hogy mit tartogat számunkra a jövő. Sokkoltak minket a történtek, és továbbra is érezzük ezt, amikor magunkra húzzuk a válogatott mezét, mert Diogo egy volt közülünk.

A beszélgetés legmeghatóbb része azonban az volt, amikor Ronaldo először árulta el a valódi okát annak, miért nem jelent meg Jota és testvére temetésén – amiért hazájában rengeteg kritika érte, és pár napra közellenséggé vált - írta a Magyar Nemzet.

Van egy dolog, amit sosem tennék: az apám halála óta sosem jártam temetőben. A másik pedig, a hírnevem miatt bárhova megyek, kész cirkusz van körülöttem. Szóval azért sem mentem, mert nem akartam elvonni a figyelmet. Nem akarok ilyen figyelmet. Nem tetszik nekem az sem, amikor az emberek ilyen szomorú pillanatokban interjút adnak, róla, a futballról beszélnek. Ha valaki szeretne a része lenni ennek, hajrá, de én a másik oldalon maradok. Az emberek kritizálhatnak, de úgy érzem, jól döntöttem. Nekem nem kell az, hogy dicsérjenek, mert ott virítottam az első sorban. Sokat gondolok a családjára, de ezt nem a kamerák kereszttüzében teszem.

A támadó hozzátette: tisztában van vele, hogy döntése sokakat felháborított, de ő így érezte helyesnek.

Az emberek sokat kritizálnak engem, de mint már elmondtam, nem érdekel. Amikor a lelkiismereted tiszta, nem kell amiatt aggódnod, hogy mit gondolnak rólad mások.

