Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Cristiano Ronaldo kitálalt, ezért nem ment el Diogo Jota temetésére

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 18:35
Diogo Jotatemetés
A portugál klasszis először beszélt Diogo Jota tragikus haláláról. Cristiano Ronaldo egy exkluzív interjúban felidézte, hogyan értesült a megrázó hírről, és beszélt arról is, miért nem vett részt válogatottbeli csapattársa temetésén.

Piers Morgan csütörtök délután tette közzé a Cristiano Ronaldóval készült exkluzív interjú második részét, amely az eddigi legszemélyesebb beszélgetésüknek ígérkezett – és valóban, a portugál ikon olyan témákat érintett, amelyekről korábban sosem beszélt. Ronaldo felidézte a pillanatot, amikor értesült válogatottbeli csapattársa, Diogo Jota haláláról, aki júliusban autóbalesetben vesztette életét testvérével együtt. Az ötszörös Aranylabdás azt is elárulta, miért nem ment el a válogatottbeli csapattársa temetésére. 

Cristiano Ronaldo (jobbra) meghatódva beszélt Diogo Jota (balra) haláláról
Cristiano Ronaldo (jobbra) meghatódva beszélt Diogo Jota (balra) haláláról Fotó: Stu Forster

Ronaldo elérzékenyülten beszélt Diogo Jota tragédiájáról

Épp a konditeremben voltam Gióval (Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya – a szerk.). Nem akartam elhinni, amikor megláttam az üzeneteket. Sokat sírtam, ennek Gio a megmondhatója. Rendkívül nehéz pillanat volt a nemzetnek, a családnak, a barátoknak, csapattársaknak. Egy katasztrófa

 - mondta a csatár, majd arról beszélt, hogy a tragédia ismét rávilágított számára: az élet törékeny, és nem szabad hosszú távra tervezni. 

Boldognak kell lennünk minden pillanatban, mert bármi megváltozhat egy szempillantás alatt. Csak Isten tudja, hogy mit tartogat számunkra a jövő. Sokkoltak minket a történtek, és továbbra is érezzük ezt, amikor magunkra húzzuk a válogatott mezét, mert Diogo egy volt közülünk.

A beszélgetés legmeghatóbb része azonban az volt, amikor Ronaldo először árulta el a valódi okát annak, miért nem jelent meg Jota és testvére temetésén – amiért hazájában rengeteg kritika érte, és pár napra közellenséggé vált - írta a Magyar Nemzet.

Van egy dolog, amit sosem tennék: az apám halála óta sosem jártam temetőben. A másik pedig, a hírnevem miatt bárhova megyek, kész cirkusz van körülöttem. Szóval azért sem mentem, mert nem akartam elvonni a figyelmet. Nem akarok ilyen figyelmet. Nem tetszik nekem az sem, amikor az emberek ilyen szomorú pillanatokban interjút adnak, róla, a futballról beszélnek. Ha valaki szeretne a része lenni ennek, hajrá, de én a másik oldalon maradok. Az emberek kritizálhatnak, de úgy érzem, jól döntöttem. Nekem nem kell az, hogy dicsérjenek, mert ott virítottam az első sorban. Sokat gondolok a családjára, de ezt nem a kamerák kereszttüzében teszem.

A támadó hozzátette: tisztában van vele, hogy döntése sokakat felháborított, de ő így érezte helyesnek.

Az emberek sokat kritizálnak engem, de mint már elmondtam, nem érdekel. Amikor a lelkiismereted tiszta, nem kell amiatt aggódnod, hogy mit gondolnak rólad mások.

Az interjú második része:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu