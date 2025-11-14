Legyőzte a rákot, gyermeke született a sztársportolónak

Nem is olyan régen még kemoterápiás kezeléseket kellett végigcsinálnia, ma pedig már a legszebb apai pillanatokat élheti át: megszületett David Brooks első gyermeke. A Bournemouth és a walesi válogatott 28 éves támadója megható bejegyzéssel osztotta meg az örömhírt követőivel az Instagramon, ahol feleségével, Florával közösen mutatták meg újszülött kislányukat, Lottie Elizabeth Brookst.

David Brooks nemrég még a legnagyobb harcot vívta az élettel, most pedig megszületett az első gyermeke Fotó: Marc Atkins

Brooks története az elmúlt években a futballvilág egyik leginspirálóbb küzdelme lett. A játékosnál 2021-ben diagnosztizálták a rákos betegséget, a kemoterápia pedig fizikailag és lelkileg egyaránt megviselte. 2022 májusában azonban megkapta azt a hírt, amiben hónapokig reménykedett: a rák teljesen eltűnt. Ekkor kezdhette meg a visszautat a pályára, amelyen hatalmas erővel és eltökéltséggel haladt előre.

Azóta újra a Premier League-ben szerepel, a Bournemouth mezében a múlt szezon során 33 találkozón lépett pályára, és az idei idényben is többször kezdőként számolt vele Andoni Iraola vezetőedző. A magánéletben is béke és öröm költözött mellé: a pár tavaly nyáron fogadott örök hűséget egymásnak Észak-Yorkshire egyik elegáns esküvői helyszínén.

David Brooks édesapa lett

Idén júniusban jelentették be: úton az első gyermekük. A hírrel együtt több kedves fotót is megosztottak — ultrahangfelvételt, „Baby Brooks” feliratú tortát, valamint egy Bournemouth-mezt a „Daddy 7” felirattal. Most pedig valóra vált az a pillanat, amire annyian vártak velük együtt - vette észre az Origo.

Brooks számára új korszak kezdődik: nemcsak a pályán, hanem apaként is új erőt és célt talált. A walesi válogatott focista abban bízik, hogy jövőre ott lehet a 2026-os világbajnokságon is.