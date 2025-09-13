Nem akárki tálalt ki Kerkez Milosról, megvan róla a véleménye

Mindegyik távozóról, így Kerkez Milosról is megvan megvan a véleménye a Bournemouth sportigazgatójának. Mint ismert, a magyar válogatott balhátvéd nyáron igazolt át a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpoolhoz. Tiago Pinto nem tud rosszat mondani korábbi játékosairól, sőt, nagyon pozitív véleménnyel van róluk.

Kerkez Milosról pozitív véleménnyel van a Bournemouth sportigazgatója / Fotó: DeFodi Images

Kizárólag annyit tudok mondani a távozó játékosainkról – például Kerkez Milosról –, hogy fantasztikusak voltak. Mindannyian tisztelik a klubot, és bár tovább akartak lépni, követni az álmaikat, mindig tiszteletben tartották a klub politikáját, erre nagyon büszke vagyok

– idézi a Magyar Nemzet a Bournemouth sportigazgatójának szavait.

Kiderült, mi játszott szerepet Kerkez Milos eladásában

Tiago Pinto azt is elismerte, hogy a klub pénzügyi helyzete is szerepet játszott Kerkez Milos távozásában.

Akadtak bizonyos korlátaink a pénzügyi előírások kapcsán, amelyek arra késztettek minket, hogy eladjunk játékosokat, s ezáltal tudjunk majd befektetni a jövőben

– fogalmazott a sportigazgató. Hozzátette, amióta Bill Foley megvette a Bournemouth-t, több mint 350 millió fontot fektettek be futballistákba.

Előbb-utóbb eljön az ideje annak, hogy el kell adnunk őket. Amikor ezek a nagy klubok kopogtatnak az ajtódon, nehéz a játékosok útjába állni

– mondta Tiago Pinto.