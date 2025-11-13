Ez aztán a szenzáció, Csányi Sándor lánya híres focisták oldalán tűnt fel

Nagy megtiszteltetés érte Csányi Sándor MLSZ-elnök lányát. Az Európai Labdarúgó-szövetség hivatalosan is bejelentette, hogy Csányi Gabriella, a 2000-ben Aranylabdát elhódító Luís Figo és a Bajnokok Ligája győztes, Ivan Rakitic csatlakozott az UEFA Foundation for Children (Alapítvány a Gyermekekért) kuratóriumához. A három új tag olyan globális kezdeményezések kiválasztásában vesz majd részt, amelyek világszerte a gyermekek jogainak védelmét és jólétének előmozdítását szolgálják. A döntést a november 3-i ülést követően hozták meg, amelyet az UEFA-elnöke Aleksander Ceferin vezetett.

Ivan Rakitic (bal szélső), Csányi Gabriella és Luís Figo is csatlakozott az UEFA kuratóriumához (Jobb szélső) / Fotó: UEFA Foundation for Children/Facebook

Aleksander Ceferin UEFA-elnök köszöntötte az új tagokat, hangsúlyozva, hogy tapasztalatuk és elhivatottságuk új lendületet adhat a munkának. A testületben több régi tag is folytatja tevékenységét, igaz, más szerepkörben: az ötszörös BL-győztes Clarence Seedorf például a szociális ügyekért felelős elnök tanácsadójaként folytatja.

Csányi Gabriella: "Hiszek az esélyegyenlőségben"

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatom az UEFA Alapítvány a Gyermekekért kuratóriumához. Miután pályafutásomat hátrányos helyzetű, mégis tehetséges gyerekekkel töltöttem, ez jelentőségteljes elismerésnek tűnik az utam során. Őszintén hiszek az esélyegyenlőségben, és ha a gyerekeket a megfelelő erőforrásokkal látjuk el, bármit elérhetnek”

- fogalmazott Csányi Gabriella, aki szerint megfelelő erőforrásokkal minden gyermek képes kiteljesedni.

Az UEFA kuratóriuma a most jóváhagyott programok támogatására összesen 6,8 millió eurót különített el. Az alapítvány fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli, amit három új tag érkezése is jelképez - írta a Nemzeti Sport.

A kinevezés személyes vonatkozása sem elhanyagolható: Csányi Gabriella édesapja, Csányi Sándor 2010 óta meghatározó szereplője a nemzetközi futballirányításnak, korábban maga is az UEFA gyermekalapítványának kurátora volt, ma pedig az MLSZ-elnöke, a FIFA alelnöke és az UEFA alelnöki rangú kincstárnoka.