Nem kért bocsánatot, így magyarázkodik a Fradi bűnbakja

A magyar bajnok 1–1-es döntetlennel kezdte szereplését az Európa-liga csoportkörében, ám az eredmény mögött komoly dráma húzódik. A 38. percben Cebrails Makreckis teljesen felesleges szabálytalanságot követett el, amiért másodszor is sárgát kapott, így a Fradi-Plzen összecsapás hátralévő részében emberhátrányban játszott a hazai csapat. A középpályás fegyelmezetlensége nehéz helyzetbe hozta az együttest, amely végül Alekszandar Pesics góljának köszönhetően harcolt ki egy pontot.

A Fradi-Plzen mérkőzés egyértelmű negatív hősévé Cebrails Makreckis vált, aki 38 perc alatt két sárgát is összeszedett (Fotó: Mirkó István)

A találkozót követően a lett játékos Instagram-történetben üzent. „Thank you for all the support from the fans, Unlucky today, also as a part of football” – írta angolul, vagyis megköszönte a drukkerek buzdítását, szerencsétlennek nevezte az esetet, és egyszerűen a futball részeként állította be a kiállítását. Ami azonban hiányzott: a bocsánatkérés. Sem a szurkolók, sem a csapattársak felé nem fejezett ki megbánást, noha ő sodorta nehéz helyzetbe a csapatát.

Makreckis Instagram-történetét IDE kattintva tekintheted meg.

A Fradi-Plzen találkozó után Dibusz Dénes is nyilatkozott az esetről

Egy győzelemnél nagyobb ünneplés lett volna, de a szurkolók reakcióján is érezhető volt, hogy értékelték, ahogy a csapat reagált a második félidőben. Tényleg a végéig mentünk előre, és igyekeztünk valahogy egalizálni. Most sajnos ebben nem volt több, mert így, hogy emberhátrányba kerültünk, azért nem volt reális, hogy megfordítjuk, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a második félidei játékkal, és azzal az összetartással, csapatkohézióval, amit mutattunk, rászolgáltunk az egy pontra

- mondta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Dibusz Dénes.