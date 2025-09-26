Nem kért bocsánatot, így magyarázkodik a Fradi bűnbakja

A magyar bajnok 1–1-es döntetlennel kezdte szereplését az Európa-liga csoportkörében, ám az eredmény mögött komoly dráma húzódik. A 38. percben Cebrails Makreckis teljesen felesleges szabálytalanságot követett el, amiért másodszor is sárgát kapott, így a Fradi-Plzen összecsapás hátralévő részében emberhátrányban játszott a hazai csapat. A középpályás fegyelmezetlensége nehéz helyzetbe hozta az együttest, amely végül Alekszandar Pesics góljának köszönhetően harcolt ki egy pontot.
A találkozót követően a lett játékos Instagram-történetben üzent. „Thank you for all the support from the fans, Unlucky today, also as a part of football” – írta angolul, vagyis megköszönte a drukkerek buzdítását, szerencsétlennek nevezte az esetet, és egyszerűen a futball részeként állította be a kiállítását. Ami azonban hiányzott: a bocsánatkérés. Sem a szurkolók, sem a csapattársak felé nem fejezett ki megbánást, noha ő sodorta nehéz helyzetbe a csapatát.
Makreckis Instagram-történetét IDE kattintva tekintheted meg.
Egy győzelemnél nagyobb ünneplés lett volna, de a szurkolók reakcióján is érezhető volt, hogy értékelték, ahogy a csapat reagált a második félidőben. Tényleg a végéig mentünk előre, és igyekeztünk valahogy egalizálni. Most sajnos ebben nem volt több, mert így, hogy emberhátrányba kerültünk, azért nem volt reális, hogy megfordítjuk, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a második félidei játékkal, és azzal az összetartással, csapatkohézióval, amit mutattunk, rászolgáltunk az egy pontra
- mondta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Dibusz Dénes.
A zöld-fehérek nemzetközi kupaszerepléséről bővebben ITT olvashatsz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.