Mindenki Buzsik Borka alakját csodálja, Szoboszlai felesége ellopta a show-t

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka augusztus elején adott életet első gyermeküknek, de már most bebizonyította, hogy az anyaság és a nőiesség tökéletesen megfér egymás mellett. Szerda este újra levette követőit a lábáról: miközben férje a Liverpool színeiben pályára lépett az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsen, Borka egy trendi, nőies szettben fotózta le magát, és sztoriban tette közzé a képet. Egyszerre modern anyuka, stílusos nő és inspiráció mindenkinek. Így nem véletlen, hogy minden posztja óriási figyelmet kap.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka néhány héttel a szülés után is ragyog

Fotó: Instagram

Néhány héttel a szülés után Borka olyan formában van, mintha sosem állt volna meg: látszik rajta, hogy a pilates és a rendszeres mozgás meghozta a gyümölcsét. Sugárzó, magabiztos és kifejezetten trendi, igazi példakép sok kismamának, akik szeretnék visszanyerni önbizalmukat a baba érkezése után.

Buzsik Borka új fotóját IDE kattintva tekintheted meg, amelyet csak 24 órán keresztül láthatsz.

A fiatal anyuka ráadásul nemcsak az online térben villantotta meg stílusát, hanem az Anfield Road lelátóján is: elegáns, mégis kényelmes összeállításban szurkolt férjének, aki a pályán maradandót alkotott. Szoboszlai Dominik a 92. percben kiosztott gólpasszával segítette győzelemhez a Liverpoolt az Atlético Madrid ellen. Borka pedig ott volt, hogy élőben ünnepelje a nagy pillanatot.

Buzsik Borka nemrég adott életet első gyermeküknek

Dominik és Borka szerelme eddig is sokak szívét megdobogtatta, kislányuk érkezésével pedig még erősebb lett az érdeklődés irántuk. Borka legfrissebb képe újra megmutatja, hogy a világklasszis futballista mellett ott áll egy legalább annyira különleges nő: aki egyszerre anyaként, nőként és példaként is helytáll.