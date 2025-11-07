Kerkez Milos kezdhet aggódni, Arne Slot nem kertel a riválisáról

Úgy tűnik, a Liverpool lassan maga mögött hagyja az elmúlt hetek hullámvölgyét. A Real Madrid elleni mérkőzést követően újabb rangadó vár Arne Slot együttesére, ezúttal a Premier League-ben: Szoboszlai Dominikék vasárnap 17:30-kor (tv: Spíler 1) Manchester City otthonában lépnek pályára, amely szintén győzelemmel hangolt a találkozóra. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Vörösök vezetőedzője elismerően beszélt a magyar válogatott csapatkapitányáról, de Kerkez Milos posztriválisát is dicsérte.

Szoboszlai Dominik az edzője szerint is kiemelkedő teljesítményt nyújt Fotó: Peter Byrne - PA Images

Szoboszlait a liverpooli klublegendához hasonlították

Dominik kiemelkedő teljesítményt nyújtott az egész szezonban. Az egyik legjobban azt szeretem, hogy kiválóan dolgozik a labda nélkül, minden meccsen, de az utolsó kettőn a saját szintjét is felül tudta múlni

– mondta Slot az újságírók által Steven Gerrardhoz hasonlított magyar klasszisról.

A Premier League-győztes edző a Real Madrid ellen remeklő Szoboszlai-Gravenberch-Mac Allister középpályás trióról is elismerően beszélt:

Nem tudtak sokat együtt játszani, nyilván a sérülések miatt, illetve volt, hogy Szoboszlainak kellett más poszton szerepelnie. Segít ha sokat játszanak együtt, volt két jó meccsünk, de egyébként szerintem a Manchester United ellen még jobban játszottunk, mint a Villa ellen, persze az eredmény a Villa ellen jobb volt.

Kerkez Milos (pirosban) újra csak csere lehet Fotó: Michael Regan

Kerkez Milos kispadon maradhat

Szóba került a szülinapos Kerkez Milos posztriválisa, Andy Robertson is, akivel szintén elégedett a vezetőedző.

Az elmúlt három meccsen nagyon jól teljesített. Örültem, hogy majdnem 90 percet tudott játszani az előző meccsén. Nehéz három meccset játszani hét nap alatt. Nyugodt volt a labdával, és védekezésben is tette a dolgát.

Mindez arra enged következtetni, hogy Slot a tapasztalt skót védővel jelenleg elégedettebb, így könnyen lehet, hogy a vasárnapi Manchester City-Liverpool rangadón is Robertson kapja meg a kezdőbe kerülés lehetőségét.