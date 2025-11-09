A Liverpool edzője ítéletet hozott Kerkez Milosról

Ahogy az várható volt, Szoboszlai Dominik ott van a kezdőcsapatban a vasárnapi Manchester City-Liverpool angol bajnoki mérkőzésen (17:30, Tv: Spíler 1). Arne Slot vezetőedző viszont megint úgy döntött, hogy a csapat másik magyar játékosa, Kerkez Milos nem lesz ott az első perctől kezdve a pályán.

Kerkez Milost nem tette a kezdőbe a Manchester City-Liverpool angol bajnokin Arne Slot Fotó: Richard Sellers - PA Images

Kerkez hiába élvezte sokáig a szezon elején a holland szakember bizalmát, helyette most már zsinórban harmadszor a skót Andy Robertsont nevezte a kezdőbe Slot a manchesteriek ellen. Szoboszlai pedig ezúttal is a középpályán kapott helyet.

Manchester City-Liverpool kezdőcsapatok