A Liverpool edzője ítéletet hozott Kerkez Milosról

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 16:34
Arne Slot döntött a magyar balhátvédről. Kerkez Milost nem tette a kezdőbe a Manchester City-Liverpool angol bajnokin. Szoboszlai Dominik viszont, ahogy várható volt, ott van a csapatban.
Ahogy az várható volt, Szoboszlai Dominik ott van a kezdőcsapatban a vasárnapi Manchester City-Liverpool angol bajnoki mérkőzésen (17:30, Tv: Spíler 1). Arne Slot vezetőedző viszont megint úgy döntött, hogy a csapat másik magyar játékosa, Kerkez Milos nem lesz ott az első perctől kezdve a pályán.

Kerkez Milos és Arne Slot
Kerkez Milost nem tette a kezdőbe a Manchester City-Liverpool angol bajnokin Arne Slot Fotó: Richard Sellers - PA Images

Kerkez hiába élvezte sokáig a szezon elején a holland szakember bizalmát, helyette most már zsinórban harmadszor a skót Andy Robertsont nevezte a kezdőbe Slot a manchesteriek ellen. Szoboszlai pedig ezúttal is a középpályán kapott helyet.

Manchester City-Liverpool kezdőcsapatok

  • Donnarumma - Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly - Nico, Bernardo Silva - Foden, Cherki, Doku - Haaland
  • Mamardashvili - Bradley, van Dijk, Konaté, Robertson - Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai - Wirtz, Szalah, Ekitiké

 

