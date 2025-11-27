Órák kérdése, ekkor rúghatják ki Arne Slotot

Hiába lőtt gólt Szoboszlai Dominik, újabb csalódást keltő vereséget szenvedett a Liverpool, ezúttal a PSV Eindhoven győzte le 4-1-re a "Vörösöket" a Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában. A történelmi vereségsorozat után az angol bajnok szurkolói ismét kifakadt, egyre hangosabban kérik a vezetőket, hogy menesszék a csapat éléről Arne Slotot. Ez viszont ma könnyen megtörténhet, hiszen a Liverpool tulajdonosai válságértekezletet hívtak össze, magyar idő szerint 12 órakor döntenek a holland tréner sorsáról.

Arne Slot csapata ismét tehetetlen volt, a Liverpool-PSV meccs után döntenek a holland tréner sorsáról Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Arne Slotot még ma kirúghatják

A sporthírekben eléggé jól értesült X-fiók, a indykaila News arról számolt be, hogy Liverpoolban válságstábot hívtak össze a mai napra. A pontos időt is megadták, magyar idő szerint délben, azaz 12 órakor Arne Slotnak szembe kell néznie a "Vörösök" tulajdonosaival, ők döntenek a holland tréner sorsáról.

One of our correspondents are at Anfield!



Something has kicked off!



𝐖𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐭 𝟏𝟏𝐩𝐦 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐫𝐧𝐞 𝐒𝐥𝐨𝐭 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞.



This info is from our #LFC source who is very trusted. pic.twitter.com/AwUAvUBXgv — indykaila News (@indykaila) November 26, 2025

A Liverpool szurkolói már egy ideje ezt kérik szeretet csapatuk vezetőit, hogy minél hamarabb rúgják ki Arne Slotot. Az, hogy hétvégi West Ham elleni Premier Leauge meccsen is a holland menedzser fog a kispadon ülni, az ma minden bizonnyal elválik.