Órák kérdése, ekkor rúghatják ki Arne Slotot

Hiába lőtt gólt Szoboszlai Dominik, újabb csalódást keltő vereséget szenvedett a Liverpool, ezúttal a PSV Eindhoven győzte le 4-1-re a "Vörösöket" a Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában. A történelmi vereségsorozat után az angol bajnok szurkolói ismét kifakadt, egyre hangosabban kérik a vezetőket, hogy menesszék a csapat éléről Arne Slotot. Ez viszont ma könnyen megtörténhet, hiszen a Liverpool tulajdonosai válságértekezletet hívtak össze, magyar idő szerint 12 órakor döntenek a holland tréner sorsáról.
A sporthírekben eléggé jól értesült X-fiók, a indykaila News arról számolt be, hogy Liverpoolban válságstábot hívtak össze a mai napra. A pontos időt is megadták, magyar idő szerint délben, azaz 12 órakor Arne Slotnak szembe kell néznie a "Vörösök" tulajdonosaival, ők döntenek a holland tréner sorsáról.
A Liverpool szurkolói már egy ideje ezt kérik szeretet csapatuk vezetőit, hogy minél hamarabb rúgják ki Arne Slotot. Az, hogy hétvégi West Ham elleni Premier Leauge meccsen is a holland menedzser fog a kispadon ülni, az ma minden bizonnyal elválik.
